SEB: две трети получателей кредита заботятся о материальной защищенности близких

Две трети (67%) получателей кредита считают важным, чтобы их близкие чувствовали себя материально защищенными. По этой причине страхование на случай смерти, заболеваний и потери трудоспособности становится более популярным. На основании статистики SEB Elu- ja Pensionikindlustus, среди всех держателей договоров о страховании, взявших жилищный кредит в SEB, в течение последних пяти лет получили возмещение примерно 900 человек, сообщается в пресс-релизе SEB.

92% клиентов, взявших жилищный кредит в SEB и заключивших наряду с кредитным договором договор о страховой защите кредита, застраховались также от рисков, связанных со смертельным случаем, 75% — от болезни и 73% от потери трудоспособности, а также 54% выбрали страхование на случай потери работы.

Средняя сумма страхового договора — 45 500 евро. За последние три года она увеличилась почти на 9000 евро.

”Наши исследования клиентов показывают, что важнее всего для человека в жизни его семья и близкие. Тем не менее, так как страхование от рисков, связанных со здоровьем и потерей работы, пока еще не является у нас само собой разумеющейся процедурой, многие пользователи кредитных услуг до сих пор полагаются на удачу и на то, что с получателем кредита не случится ничего, что представляло бы угрозу его финансовому положению. Однако все больше клиентов, взявших долгосрочное и ответственное обязательство в виде кредита, считают, что наряду со страхованием имущества следующим логичным шагом должно стать страхование жизни”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

SEB выплатил страховое возмещение 900 клиентам

Страховое возмещение получили почти 900 клиентов, заключивших договор страхования жизни вместе с взятым в SEB кредитом. Наиболее распространенной причиной выплаты возмещения является потеря работы: в этом случае возмещение выплачивалось нашим клиентам почти 400 раз.

По нетрудоспособности продолжительностью свыше 30 дней возмещение было выплачено почти 350 клиентам.

• 36% случаев нетрудоспособности были обусловлены заболеваниями, а 33% случаев бытовыми травмами.

• По 11% приходится на несчастные случаи на производстве и на спортивные травмы.

• Меньше доля травм, вызванных дорожно-транспортными происшествиями и насилием, составляя в целом менее 10% случаев нетрудоспособности.

Возмещений, полностью покрывавших все кредитные обязательства клиентов, за это время было выплачено 120 раз. Из них 115 раз дело касалось смертельных случаев и пять раз — тяжкого вреда здоровью.

Начиная с 2012 года свыше 20 000 клиентов, взявших жилищный кредит SEB, для снижения сопутствующих кредитным обязательствам рисков заключали договоры страхования жизни.