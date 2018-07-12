12.07.2018, 12:09

SEB: Доходы молодежи за последний год заметно выросли

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rus.delfi.ee
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SEB: Доходы молодежи за последний год заметно выросли

Ежегодное исследование финансового состояния молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и которое SEB проводит уже в четвертый раз, показало заметный рост в доходах молодежи, сообщает банк.

Только за последний год процент молодых людей, зарабатывающих в месяц от 500 до 800 Евро увеличился на 10%, доля молодежи зарабатывающих от 800 до 1200 Евро выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. Выросло так же количество работающих параллельно обучению молодых людей, оптимизм которых в отношении уровня собственных доходов в будущем самый высокий.

"Более половины из выходящих в ближайшее время на рынок труда молодых людей уверены, что в перспективе ближайших 5 лет их доход достигнет по меньшей мере 1500 Евро. 25% уверены в том, что смогут зарабатывать более 2000 Евро в месяц. Ожидания достаточно оптимистичны, и они конечно основываются как на сегодняшнем хорошей экономической ситуации, так и на том, что для молодежи появилось много дополнительных возможностей для приработка. В то же время не стоит забывать, что ведущей силой эффективности, экономического роста и развития прежде всего являются предприятия и развитие этой культуры среди молодежи является самой лучшей инвестицией в достойное будущее", — говорит руководитель инновации SEB Сийм Леписк.

Для поддержания культуры предпринимательства и инноваций среди молодежи летом 2018 года в SEB был основан YouthLAB — летняя практика молодых специалистов, основанная культуре работы современных стартапов, целью которой является разработка банковских услуг будущего. Процесс работы освещается в молодежном влоге второе видео которого будет опубликовано сегодня в блогосфере SEB. Все видео видеоблога так же публикуются на домашней странице SEB в сети Facebook, а также в ТВ сети Instagram.

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