SEB: для промышленности 2016 год выдался в меру успешным

Промышленные предприятия Эстонии сумели в прошлом году восстановиться после спада 2015 года и даже увеличить объем производства на 2%. Основным локомотивом роста вот уже который год является деревообрабатывающая промышленность.

Промышленная продукция вернулась на уровень 2014 года

Только что опубликованная статистика промышленной продукции за декабрь позволяет подвести итог 2016 года для эстонского промышленного сектора. В постоянных ценах промышленная продукция в прошлом году выросла на 2%, вернувшись на уровень 2014 года — как мы помним, 2015 год выдался для эстонской промышленности достаточно слабым.

2016 год ознаменовался подъемом промышленности. Если в I квартале объем производств снизился на 3%, то во II квартале спад приостановился, а в III и IV кварталах объем производства уже вырос соответственно на 4% и 8%. Сильный результат второго полугодия в значительной степени обеспечил быстрый рост объема производства электроэнергии. Производство электроэнергии, пережившее в 2015 году не лучшие времена, во втором полугодии выросло приблизительно на треть. Если сравнить Эстонию с другими европейскими странами, с точки зрения роста объема промышленной продукции мы находимся скорее в нижней части таблицы. К примеру, в Латвии рост объема промышленной продукции в прошлом году достиг почти 5%. Если рассматривать более длительный период, с 2010 года, то темп роста промышленной продукции в Эстонии снова был одним из самых высоких в Европе.

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Обрабатывающую промышленность поддержало производство древесины и электрооборудования

На два процента в прошлом году вырос также объем продукции обрабатывающей промышленности. Как и в 2015 году, наибольший вклад в рост внесло производство изделий из древесины. Деревообработка опиралась на рост экспорта в Швецию и Голландию, однако заметный рост имел место и среди экспорта в Азию — прежде всего, в Китай и Южную Корею. Если изделия из древесины, вывозимые в Швецию — изделия из клееной древесины, двери, окна, модульные дома и т.п. — имеют относительно высокую добавочную стоимость, то в Китай, на удивление, было выгодно поставлять необработанные бревна. Вероятно, в определенной степени роль здесь сыграл дефицит товарообмена между Европой и Китаем, за счет чего это направление является достаточно выгодным.

Наряду с деревообрабатывающей промышленностью в течение года подрос также объем производства в целлюлозно-бумажной промышленности, который составляет, правда, лишь малую часть от общего объема промышленной продукции. Принимая во внимание планы на будущее, в промышленной отрасли наблюдается рост конкуренции как в отношении сырья, так и в отношении рабочей силы. Это должно создавать преимущество для предприятий, которые в силах производить из древесины более дорогостоящий товар. Стоит заметить, что если созданная в деревообрабатывающем секторе добавочная стоимость на одного работника ненамного превышает аналогичный средний показатель всего обрабатывающего сектора, то в области производства целлюлозно-бумажной продукции производительность даже выше, чем у предприятий сектора ИТ.

Кроме деревообрабатывающего сектора, серьезный вклад в рост промышленного производства внесло производство электрооборудования, рост которого в течение года составил 14%. Несмотря на то, что в январе прошлого года один из крупных производителей объявил о закрытии производства в Эстонии, можно наблюдать, как многие из конкурентов воспользовались освободившейся рабочей силой для наращивания объема собственных производств. Если продукция деревообрабатывающего сектора находит применение и на отечественном рынке, то электрооборудование практически в полном объеме из Эстонии вывозится.

К числу основных изделий относятся трансформаторы, различные кабели, электрические щиты и т.п. В отличие от достаточно схожей отрасли, электронной промышленности, создаваемая в секторе производства электрооборудования добавочная стоимость выше среднего показателя по обрабатывающему сектору. Положительным является и то, что ведущие предприятия этой отрасли видят в Эстонии потенциал, несмотря на удорожание рабочей силы. Доказательством является тот факт, что один из крупнейших производителей перевел в Эстонию центр обслуживания всего концерна, что создает как гораздо более высоко оплачиваемые рабочие места, чем линейная работа.

SEB

В 2016 году свой вклад в рост промышленности внесли и некоторые из отраслей, от которых, на первый взгляд, этого ждать не приходилось. Текстильная промышленность, спад в которой длился практически в течение всего времени после восстановления независимости, нарастила в прошлом году объем производства на 13%. Очевидно, дело тут в удачной коммерческой сделке одного из предприятий, чем в более широкой тенденции. Продукция текстильного производства уходит преимущественно в Скандинавию, и в прошлом году вывоз товаров по основному экспортному направлению, в Швецию, вырос более чем на 40%.

Приблизительно на четверть вырос также экспорт в Данию. К сожалению, текстильная промышленность не сумела увеличить стоимость продукции, и добавленная стоимость на одного работника по сравнению с 2015 годом даже снизилась. К числу прочих секторов, способствовавших росту промышленной продукции в 2016 году, относятся производство строительных материалов, изделий из резины и пластмассы, а также производство прицепов, где рост объема производства был в промежутке 6-7%. Свой вклад в размере 4%-го роста внесла также мебельная промышленность, однако в данном секторе наблюдается известный спад — в последнем квартале объем производства по сравнению с прошлым годом даже уменьшился.

Тормозом роста объема производства оказалась горнодобывающая промышленность

В 2016 году заметнее всего рост объемов производства тормозила горнодобывающая промышленность, производство в которой упало на 16%. Основными причинами такой динамики стали непростые времена в сланцевой промышленности, однако заметный спад наблюдался также в сфере добычи торфа. Правда, во втором полугодии ситуация улучшилась, и в IV квартале объем продукции горнодобывающей промышленности превышал уровень 2015 года уже на 9%. В такой тесно связанной с горнодобывающей промышленностью отраслью как производство минеральных видов топлива, которая в Эстонии представлена практически только сланцевой промышленностью, объем производства снизился на 18%.

С точки зрения обрабатывающей промышленности наиболее заметное отрицательное влияние имел 3,5%-ный спад объема производства в электронной промышленности, за счет высокого удельного веса в отрасли. Несколько противоречащим вышесказанному видится факт, что наиболее заметный вклад в рост экспорта в нынешнем году внесли именно сектора производства сланцевого масла и электроники. Частично это объясняется изменением цен на товары, частично — реализацией запасов.

Рост промышленного производства тормозила также химическая промышленность, спад наблюдается и в области ремонта машин и оборудования, в основном представленной судоремонтными предприятиями. Ожидаемый в 2017 году рост импортного спроса на важнейших целевых рынках должен способствовать дальнейшему росту промышленного производства в Эстонии.