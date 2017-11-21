SEB: Дефицит рабочих рук тормозит экономический рост

Трудовая занятость в Эстонии в третьем квартале превысила 68%, что является рекордным показателем по сравнению с другими странами-членами Европейского союза, пишет экономист SEB Михкель Нестор.

Поскольку дальнейший рост занятости может быть крайне ограниченным, экономическому росту все больше мешает нехватка свободной рабочей силы. Одной из немногих возможностей для дальнейшего роста занятости является увеличение мобильности рабочих.

Во вторник Департамент статистики опубликовал последние результаты исследования на тему трудовой занятости за третий квартал этого года. Данные подтверждают, что по крайней мере с точки зрения работника условия на рынке труда по-прежнему очень хороши. В третьем квартале из всего количества населения страны в возрасте от 15 до 74 лет работали 68,3%, что является самым высоким достигнутым в Эстонии уровнем за последние годы. В то же время занятость в Эстонии в третьем квартале была одной из самых высоких во всем Европейском союзе. Согласно текущим данным, наш уровень всего на несколько десятых процента превысила только Швеция. Этот факт вызывает серьезные сомнения относительно того, насколько высокого роста трудовой занятости в Эстонии можно ожидать в дальнейшем. Например, в еврозоне средний уровень занятости в том же возрастном диапазоне значительно ниже 60%.

Несмотря на то, что несколькими кварталами ранее на рост занятости повлияли в основном молодые люди в возрасте 15-24 лет, принявшие наибольшее участие на рынке трудовой занятости, то в третьем квартале этого года число занятых резко возросло среди людей в возрасте 25-49 лет. В этой возрастной группе занятость превысила целых 84%. Принимая во внимание благоприятную схему выплаты родительских пособий в Эстонии, которая позволяет примерно 17 000 человек этого возраста не работать в течение полутора лет, уровень занятости невероятно высок. В третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года в разрезе регионов занятость увеличилась больше всего в Центральной Эстонии. По сравнению со вторым кварталом 2017 года уровень занятости в Северо-Восточной Эстонии также совершил скачок, однако, несмотря на это, региональные различия в Эстонии остаются чрезвычайно высокими. В то время как в Северной Эстонии занято три четверти населения трудоспособного возраста, то на северо-востоке Эстонии этот показатель составляет только 55%.

Вопреки ожиданиям уровень безработицы снижается

Согласно результатам исследования рынка трудовой занятости, уровень безработицы в третьем квартале этого года ограничился 5,2 процента. Последний такой уровень безработицы был зафиксирован два года назад, во втором квартале 2015 года, однако уровень безработицы в последние кварталы превысил 6%. Непревзойденным рекордом, вероятно, сохранится второй квартал 2008 года, когда уровень безработицы был зафиксирован на уровне 4%.

Несмотря на то, что быстрый экономический рост должен привести к дальнейшему снижению уровня безработицы, нынешняя тенденция не соответствует текущим консенсус-прогнозам эстонских аналитиков по части роста безработицы. Причина, по которой аналитики, напротив, прогнозировали рост безработицы, заключается в нынешней реформе трудоспособности. В течение 2017 года в Кассе по безработице должны пройти оценку трудоспособности 55 000 человек, и для некоторых из них предварительным условием получения дальнейшего пособия станет активное стремление найти подходящее своим способностям рабочее место.

Согласно предположениям, подобное повлияло бы на то, как люди оценивают свой статус на рынке труда в результатах исследования рынка трудовой занятости Департамента статистики Эстонии. А именно, для того, чтобы человек считался безработным в понятии государственной статистики, должны быть выполнены три условия: человек не работает, он активно ищет работу, и в случае успешных поисков, готов к ней приступить в течение двух недель. Несмотря на то, что по состоянию на конец октября в качестве безработных были зарегистрированы уже свыше 9000 человек с ограниченной работоспособностью, до сих пор это еще не повлияло значительным образом на результаты исследования рынка трудовой занятости. Возможно, что, несмотря на административные изменения, люди, признанные частично работоспособными, не рассматривают возвращение к работе как реалистичный будущий сценарий.

Нехватка рабочей силы ограничит дальнейший экономический рост

Хотя с человеческой точки зрения ситуация на рынке труда превосходна, оборотной стороной медали высокой трудовой занятости и низкой безработицы является всё более усугубляющийся дефицит рабочей силы. Во втором квартале 2017 года было свободно более 12 000 вакансий, и в третьем квартале этот показатель, вероятно, был еще выше. О важности проблемы говорит и тот факт, что в недавнем исследовании SEB среди крупных компаний финансовые руководители рассматривали дефицит рабочей силы как более существенную проблему, чем спрос на их продукты и услуги. Последнее явно говорит о том, что в краткосрочной перспективе экономический рост будет всё более ограничиваться стороной предложения, то есть способностью предприятий удовлетворять потребительский спрос. Еще более серьезной проблемой для предприятий является быстрый рост заработных плат. В исследовании SEB этого года, проведенном среди финансовых руководителей, более половины респондентов отметили, что затраты на рабочую силу являются существенной проблемой.

Поскольку набор новых сотрудников влечет за собой всё возрастающие издержки, то среди работодателей растет ожидание того, что государство сделает смягчение в законодательстве, которое облегчило бы наем рабочей силы из других стран. Высокий уровень безработицы и низкие заработные платы в восточных странах, в частности, делают Эстонию относительно привлекательным местом для рабочей миграции. Разумеется, можно упростить и ускорить трудоустройство иностранных рабочих, однако в ситуации, когда средняя заработная плата в Эстонии остается в разы ниже уровня богатой Европы, это должно касаться только высокооплачиваемой и квалифицированной рабочей силы. Прежде всего, на дефицит работников жалуются предприятия, где нынешний уровень заработной платы остается значительно ниже среднего по Эстонии. В контексте нынешних обстоятельств представляется более целесообразным позволить таким предприятиям и рабочим местам прекратить существование в ходе естественного отбора, сопровождающего экономическое развитие.

Одним из немногих источников, за счет которых можно было бы увеличить занятость в Эстонии, сегодня видится увеличение трудовой мобильности людей. В регионе с самым сильным рынком труда, на севере Эстонии, уровень занятости сегодня превышает 75%. Если бы уровень занятости был бы таким же высоким и в других регионах Эстонии, у нас появилось бы порядка 70 000 работников.

По-видимому, низкий уровень занятости в других регионах Эстонии вызван вовсе не отсутствием желания работать, а нехваткой подходящих рабочих мест. Как же свести друг с другом работодателей и людей, оставшихся не у дел? В целях повышения мобильности рабочей силы правительство сочло разумным создание государственного съемного жилья в небольших поселениях и предоставление бесплатных услуг общественного транспорта в уездах. Как бы ужасно это ни звучало, но по всей видимости в реальности максимальный эффект дал бы, скорее, билет в один конец в Таллинн.

В политическом плане это, конечно, очень деликатная тема. Вряд ли нашелся бы смельчак, который посмел бы порекомендовать переезжать из периферии в столицу; еще меньше тех, кто попытался бы реализовать эту идею в политике. Несмотря на то, что люди постоянно приезжают в Таллинн на заработки, для многих становится препятствием жилищный вопрос. Некоторые компании уже смекнули, в чем заключаются возможности, и привозят работяг из Ида-Вирумаа прямо на место, беря на себя расходы по их временному размещению. Очевидно, нашлись бы и еще желающие, однако во многих городах невозможно даже за бесплатно отказаться от принадлежащей тебе недвижимости, в то время как работая на низкооплачиваемых должностях не все готовы взять на себя риск снять жилье в Таллинне. Разумеется, модель социального жилья, широко распространенная в Европе, таит в себе еще более серьезные проблемы, однако, возможно, стоит задуматься о создании каких-то вспомогательных мер, чтобы помочь людям уехать из провинции?