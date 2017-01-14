За последние месяцы агрегированный индикатор чувства экономической уверенности еврозоны заметно окреп и достиг наивысшего уровня начиная с 2011 года. Может показаться удивительным, но из крупных держав еврозоны экономическая уверенность выросла больше всего во Франции.

Уверенность в будущем экономики выросла, прежде всего, среди простых французских домохозяйств, и это не взирая на обстоятельство, что в квартальном сравнении в середине прошлого года экономический рост страны, по сути, остановился. Среди крупных государств за пределами еврозоны экономическая уверенность укрепилась, несмотря ни на что, и в Великобритании.

Укреплению экономической уверенности населения способствует улучшение ситуации на рынке труда. По состоянию на ноябрь уровень безработицы в еврозоне упал до 9,8 процентов, что на 0,7% ниже, чем год назад. Понятно, что внутри еврозоны значение этого показателя разнится существенно. Снижение безработицы в течение последних кварталов шло быстрее в Испании, где соответствующий показатель впервые с 2010 года упал ниже 20%. Безработица снизилась и в Германии, однако порядок величин там совсем другой — если в ноябре 2015 года без работы здесь находилось 4,5% работоспособных, то в ноябре прошлого года — уже 4,1%. Снижение всё же существенное, поскольку в связи с обусловленной кризисом беженцев иммиграцией ряды рабочей силы пополнились, прежде всего за счёт тех людей, для кого поиск работы затруднен, исходя из недостаточного знания языка или образования. В качестве исключения в ряду крупных европейских держав, в Италии безработица выросла почти до 12 процентов.

Вместе с укреплением рынка труда ускорился и рост зарплат, в особенности в странах Восточной Европы с низким уровнем оплаты труда. В то же время в третьем квартале прошлого года расходы на рабочую силу выросли на 3% также в Германии и Швеции, где явно ощущается нехватка рабочей силы, вследствие чего на переговорах по заработной плате преимущество находится на стороне работников.

Вдобавок к улучшению ситуации на рынке труда, росту экономического благополучия населения способствовала также по-прежнему низкая инфляция. Несмотря на то, что средняя инфляция еврозоны уже к декабрю 2016 года достигла 1,1 процента, средний рост цен за год был значительно меньше. Поскольку в 2017 году, исходя их стабилизации цен на энергию, ожидается рост инфляции, домохозяйства более заинтересованы в совершении крупных покупок до ожидаемого роста цен. В соответствии с прогнозом SEB инфляция еврозоны в нынешнем году удержится на уровне декабря — 1,1%.