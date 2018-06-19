19.06.2018, 12:01

SEB: центробанки ужесточают монетарную политику


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SEB: центробанки ужесточают монетарную политику
(c) panthermedia.net / Craig Robinson

На уходящей неделе как по эту, так и по ту сторону Атлантического океана были приняты важные решения в области монетарной политики. Впервые за много лет забрезжила надежда, что те, кто располагает денежными средствами, смогут получать проценты, предоставляя эти средства в кредит. Однако, по крайне мере в Европе, все более вероятным представляется, что фаза экономического цикла успеет смениться до того, как процентные ставки дойдут до разумного уровня, пишет Михкель Нестор, экономический аналитик SEB.

Федеральный резерв продолжит повышать процентные ставки в быстром темпе

В среду Федеральный резерв США принял важное с точки зрения рынков решение: его комитет открытого рынка (FOMC) сообщил о повышении базовых процентных ставок до 1,75-2,00%. Поскольку об этом решении было известно заранее, более интересная информация содержится в прогнозе Федерального резерва в отношении будущей монетарной политики. Подтвердился прогноз SEB, в соответствии с которым в этом году с большой долей вероятности можно ожидать еще двух повышений процентных ставок, а именно: в сентябре и декабре. Если ранее считалось вероятным, что и в 2019 году произойдет два повышения процентных ставок, то, согласно обновленному прогнозу, в будущем году нас может ожидать целых три повышения. Согласно прогнозам самого Федерального резерва, к 2020 году процентные ставки должны дойти в среднем до 3,4%, что несколько выше прогнозируемого долгосрочного среднего значения процентных ставок в 2,9%. Знаковым изменением можно назвать то обстоятельство, что из последнего сообщения Федерального резерва пропало подтверждение намерения держать процентные ставки ниже их долгосрочного среднего значения. Вместо этого FOMC подчеркнул, что дальнейшие повышения процентных ставок будут проходить в соответствии с продолжающимся повышением в США экономической активности, с хорошими условиями на рынке труда и изменениями в инфляции.

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Прочное состояние экономики США обещает быстрое повышение процентных ставок. Если в первом квартале экономический рост замедлился до 2,2% по сравнению с 2,9% в конце 2017 года, то более поздние экономические индикаторы указывают на то, что во втором квартале экономический рост существенно ускорился. Прежде всего, ожидается заметный рост частного потребления; прогнозируется и ускорение темпа роста инвестиций. Согласно прогнозам, экономический рост США в нынешнем году достигнет 2,8%. Несмотря на то, что безработица в США уже опустилась ниже своего долгосрочного естественного уровня, ее снижение не приостановилось, и в мае нынешнего года значение достигло 3,8%. Согласно новому прогнозу Федерального резерва, безработица продолжит снижаться, и в будущем году достигнет уровня 3,5%. По оценке самого Федерального резерва, это будет на процент ниже долгосрочного среднего показателя в США.

Инфляция также демонстрирует признаки ускорения. Базовая инфляция, без учета цен на топливо и продукты питания, к маю дошла до 2,2% по сравнению с 1,8% в начале года. Установленная Федеральным резервом целевая базовая инфляция (PCE) в апреле в годовом сравнении выросла на 1,8%. На ускорение инфляции указывают и другие индикаторы. Несмотря на то, что рост заработной платы несколько ниже ожидаемого, по сравнению с прошлым годом он все же ускорился. В мае рост заработной платы работников частного сектора Соединенных Штатов вырос в годовом сравнении до 2,7%. На ускорение роста заработной платы указывают и прогнозные индикаторы.. А именно: выросло число предприятий, планирующих повышение зарплат.

В свете споров вокруг торговой политики будущее экономики США омрачают и тучи озабоченности. В настоящее время локомотивом экономики страны по-прежнему является рост частного потребления, ускорение которому придает масштабное урезание налогов и рост расходов правительственного сектора.

Изменения, наконец-то, происходят и в Европе

В отличие от США, в Европе решения в сфере монетарной политики пока крайне скромны. Несмотря на это, представители центральных банков на прошедшей в четверг встрече в Риге сумели удивить, по крайней мере, некоторых аналитиков, сообщив, что с сентября программа скупки облигаций продолжится в объеме вдвое меньшем прежнего, т.е. в размере 15 млрд евро в месяц, а сама программа завершится в 2018 году. Принимая во внимание неважную экономическую статистику за первое полугодие и имевшую место позднее неуверенность вокруг итальянских облигаций, многие аналитики ожидали, что это решение будет отложено до июльских встреч. Хотя ”печатный станок” не будет больше работать как прежде, Европейский центральный банк и в дальнейшем продолжит реинвестировать полученный от облигаций доход, и это, по словам чиновников, будет продолжаться, пока есть необходимость.

Было получено подтверждение и относительно того, что летом 2019 года, впервые с 2011 года, Европу может ожидать повышение процентных ставок. Хотя более конкретной информации о дальнейших планах не последовало, SEB прогнозирует второе повышение процентных ставок в сентябре 2019 года, в результате чего установленная по депозитам отрицательная процентная ставка, наконец-то, дойдет до нуля, а процентная ставка по основным операциям рефинансирования вырастет до 0,25%. Влияние этих шагов ощутят на себе и домохозяйства, взявшие жилищные кредиты, поскольку в сентябре будущего года положительным станет и Euribor.

Причиной для ужесточения монетарной политики послужил ускоряющийся рост цен. Недавно опубликованная статистика инфляции показала, что темп роста цен вырос в годовом сравнении до 1,9%, что по сравнению в 1,2% в апреле является довольно значительным скачком. Значительно выросла также базовая инфляция без учета цен на сырье и продукты питания, поднявшаяся до 1,2% по сравнению с 0,7% в апреле. Эта статистика скорее послужила для центробанка толчком для принятия окончательного решения, чем причиной для этого. А именно: ранее ЕЦБ четко высказывался о том, что внимание обращают не на ежемесячные колебания, а на долгосрочный тренд инфляции. Реальной подоплекой решений является растущее недовольство многих стран еврозоны слишком мягкой монетарной политикой, которая, по их оценке, не поддерживает реально необходимых реформ экономической политики в Южной Европе. Усиливается также озабоченность относительно того, успеет ли процесс нормализации процентных ставок продвинуться достаточно далеко до наступления поворотного пункта экономического цикла, чтобы хватило пороха для борьбы с новым кризисом.

В то же время по-прежнему находится множество причин для продолжения либеральной монетарной политики. В Италии к власти пришло популистское правительство, которое, правда, похоже, отступило от своих первоначальных крайних обещаний, однако его дальнейшее поведение остается непредсказуемым. Это является причиной неуверенности на рынках, и каждое резкое высказывание правительства может стать причиной нового подъема процентных ставок по облигациям. Если разница между доходностью облигаций Италии и Германии останется значительной, это поставит центральный банк в крайне неловкое положение при осуществлении дальнейших шагов. В соответствии с одной интересной гипотезой, центробанк решил объявить о сворачивании программы скупки облигаций и грядущем повышении процентов именно для того, чтобы дать понять: ужесточение монетарной политики продолжится, несмотря на желание правительства тратить еще больше за счет увеличения долговой нагрузки.

Вдобавок к политической нестабильности в нынешнем году ослабла и реальная экономика еврозоны. Рост промышленной продукции Еврозоны, причем в особенности Германии, в последние месяцы был неважным, да и прогнозные индикаторы не дают уверенности в том, что ситуация улучшится. Наряду с недавними решениями в сфере монетарной политики центробанк обновил экономический прогноз, снизив ожидания в отношении нынешнего роста ВВП с прежних 2,4% до 2,1%. В долгосрочной перспективе для состоятельной Европы такой темп роста является все же довольно разумным, и неспешное повышение процентных ставок помешать ему не должно. При нынешнем темпе все же достаточно реальным видится, что к следующему экономическому кризису Европа подойдет с гораздо меньшими возможностями для урезания процентов.

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