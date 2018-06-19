SEB: центробанки ужесточают монетарную политику

В среду Федеральный резерв США принял важное с точки зрения рынков решение: его комитет открытого рынка (FOMC) сообщил о повышении базовых процентных ставок до 1,75-2,00%. Поскольку об этом решении было известно заранее, более интересная информация содержится в прогнозе Федерального резерва в отношении будущей монетарной политики. Подтвердился прогноз SEB, в соответствии с которым в этом году с большой долей вероятности можно ожидать еще двух повышений процентных ставок, а именно: в сентябре и декабре. Если ранее считалось вероятным, что и в 2019 году произойдет два повышения процентных ставок, то, согласно обновленному прогнозу, в будущем году нас может ожидать целых три повышения. Согласно прогнозам самого Федерального резерва, к 2020 году процентные ставки должны дойти в среднем до 3,4%, что несколько выше прогнозируемого долгосрочного среднего значения процентных ставок в 2,9%. Знаковым изменением можно назвать то обстоятельство, что из последнего сообщения Федерального резерва пропало подтверждение намерения держать процентные ставки ниже их долгосрочного среднего значения. Вместо этого FOMC подчеркнул, что дальнейшие повышения процентных ставок будут проходить в соответствии с продолжающимся повышением в США экономической активности, с хорошими условиями на рынке труда и изменениями в инфляции.

Прочное состояние экономики США обещает быстрое повышение процентных ставок. Если в первом квартале экономический рост замедлился до 2,2% по сравнению с 2,9% в конце 2017 года, то более поздние экономические индикаторы указывают на то, что во втором квартале экономический рост существенно ускорился. Прежде всего, ожидается заметный рост частного потребления; прогнозируется и ускорение темпа роста инвестиций. Согласно прогнозам, экономический рост США в нынешнем году достигнет 2,8%. Несмотря на то, что безработица в США уже опустилась ниже своего долгосрочного естественного уровня, ее снижение не приостановилось, и в мае нынешнего года значение достигло 3,8%. Согласно новому прогнозу Федерального резерва, безработица продолжит снижаться, и в будущем году достигнет уровня 3,5%. По оценке самого Федерального резерва, это будет на процент ниже долгосрочного среднего показателя в США.

Инфляция также демонстрирует признаки ускорения. Базовая инфляция, без учета цен на топливо и продукты питания, к маю дошла до 2,2% по сравнению с 1,8% в начале года. Установленная Федеральным резервом целевая базовая инфляция (PCE) в апреле в годовом сравнении выросла на 1,8%. На ускорение инфляции указывают и другие индикаторы. Несмотря на то, что рост заработной платы несколько ниже ожидаемого, по сравнению с прошлым годом он все же ускорился. В мае рост заработной платы работников частного сектора Соединенных Штатов вырос в годовом сравнении до 2,7%. На ускорение роста заработной платы указывают и прогнозные индикаторы.. А именно: выросло число предприятий, планирующих повышение зарплат.

В свете споров вокруг торговой политики будущее экономики США омрачают и тучи озабоченности. В настоящее время локомотивом экономики страны по-прежнему является рост частного потребления, ускорение которому придает масштабное урезание налогов и рост расходов правительственного сектора.

Изменения, наконец-то, происходят и в Европе

В отличие от США, в Европе решения в сфере монетарной политики пока крайне скромны. Несмотря на это, представители центральных банков на прошедшей в четверг встрече в Риге сумели удивить, по крайней мере, некоторых аналитиков, сообщив, что с сентября программа скупки облигаций продолжится в объеме вдвое меньшем прежнего, т.е. в размере 15 млрд евро в месяц, а сама программа завершится в 2018 году. Принимая во внимание неважную экономическую статистику за первое полугодие и имевшую место позднее неуверенность вокруг итальянских облигаций, многие аналитики ожидали, что это решение будет отложено до июльских встреч. Хотя ”печатный станок” не будет больше работать как прежде, Европейский центральный банк и в дальнейшем продолжит реинвестировать полученный от облигаций доход, и это, по словам чиновников, будет продолжаться, пока есть необходимость.