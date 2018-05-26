26.05.2018, 14:59

SEB был награжден Золотым знаком Индекса ответственного предпринимательства


rus.delfi.ee
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SEB был награжден Золотым знаком Индекса ответственного предпринимательства
SEB

На прошедшем в Зимнем саду театра ”Эстония” торжественном приеме Индекса ответственного предпринимательства эстонские предприятия были удостоены золотого, серебряного или бронзового знака. SEB выпала честь впервые получить золотой знак.

”SEB принимал участие в Индексе устойчивого развития почти десять лет, и ранее наша деятельность на эстонском рынке была отмечена Серебряным знаком. В этом году впервые нам выпала огромная честь и радость принять Золотой знак. Высокая награда является признанием наших стремлений совершать еще более активный вклад в сообщество. Во время передачи знака в качестве отдельного достижения был признан открытый нами год назад Центр инноваций SEB, при помощи которого мы переняли роль активного предводителя в сфере развития и поддержки экономической жизни Эстонии. Таким образом, в сотрудничестве с предпринимателями SEB вносит вклад в устойчивое и широкомасштабное развитие экономической среды”, — сказал председатель правления SEB Аллан Парик.

Для SEB устойчивое и ответственное предпринимательство является частью бизнес-стратегии банка, касаясь таким образом всех аспектов деятельности предприятия — как управлять инновациями, вкладывать инвестиции, а также развивать новые возможности для бизнеса. Из последнего проведенного среди бизнес-клиентов исследования SEB в области ответственного предпринимательства выяснилось, что на данный момент сами предприятия считают более важным, чем ранее, совершать вклад в своих работников, все больше думают также о разнообразии.

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