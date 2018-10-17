SEB: большинство жилищных кредитов застрахованы от рисков связанных со здоровьем

Почти 90% семей, имеющих кредит недвижимости в SEB, заключили на его основании договор о страховании жизни, который гарантирует выплату полного объема обязательства или его части банку в случае, если по причине болезни или несчастного случая собственник кредита уйдет из жизни. 65% страховщиков считают важным застраховать свой кредит от серьезной проблемы со здоровьем или временной нетрудоспособности. Более трети договоров о страховании содержит защиту от потери работы, которая придаст уверенности в случае неожиданного периода безработицы.

”Люди разных возрастов и слоев общества боятся разных рисков. Так, женщины больше чем мужчины боятся потери работы. Собственники жилищного кредита в возрасте до 30 лет опасаются потери работы больше чем люди более старшего возраста. То, что происходит в обществе играет большую роль при выборе конкретной страховой защиты — во время предыдущего экономического кризиса большинство клиентов интересовала защита от потери работы, сегодня этот вид страхования уже не так важен” — пояснил фон услуг страхования Председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

Средний клиент услуги страхования страхует себя в основном от двух рисков (выбирая, например, страхование жизни и временной нетрудоспособности или страхование жизни и потери работы). 65% тех, кто страхует свой жилищный кредит, страхует его в полном объеме остатка по кредиту.