17.10.2018, 10:09

SEB: большинство жилищных кредитов застрахованы от рисков связанных со здоровьем

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Pilt on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

В соответствии с анализом клиентов SEB Elukindlustus больше всего клиенты жилищных кредитов опасаются потери членов своей семьи. За этим страхом следуют опасения, связанные со здоровьем и потерей работы.

Почти 90% семей, имеющих кредит недвижимости в SEB, заключили на его основании договор о страховании жизни, который гарантирует выплату полного объема обязательства или его части банку в случае, если по причине болезни или несчастного случая собственник кредита уйдет из жизни. 65% страховщиков считают важным застраховать свой кредит от серьезной проблемы со здоровьем или временной нетрудоспособности. Более трети договоров о страховании содержит защиту от потери работы, которая придаст уверенности в случае неожиданного периода безработицы.

”Люди разных возрастов и слоев общества боятся разных рисков. Так, женщины больше чем мужчины боятся потери работы. Собственники жилищного кредита в возрасте до 30 лет опасаются потери работы больше чем люди более старшего возраста. То, что происходит в обществе играет большую роль при выборе конкретной страховой защиты — во время предыдущего экономического кризиса большинство клиентов интересовала защита от потери работы, сегодня этот вид страхования уже не так важен” — пояснил фон услуг страхования Председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

Средний клиент услуги страхования страхует себя в основном от двух рисков (выбирая, например, страхование жизни и временной нетрудоспособности или страхование жизни и потери работы). 65% тех, кто страхует свой жилищный кредит, страхует его в полном объеме остатка по кредиту.

Типичный клиент, пользующийся услугой страхования жилищного кредита — это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет. Страховая активность женщин стремительно растет после 35 лет превышая активность мужчин. Объяснение данного факта скорее всего стоит искать в демографических трендах — так как средний возраст материнства превысил 30 лет, и к 35 годам женщины обычно возвращаются на рынок труда, повышается и необходимость в страховании взятых на себя обязательств.

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