SEB: безработица снижается вопреки прогнозам

В соответствии со свежей статистикой рынка труда, опубликованной на уходящей неделе, занятость в Эстонии находится на рекордном уровне, а уровень безработицы продолжает снижаться. Для экономики в целом сильный рынок труда является одной из важнейших целей, а предприятия должны быть готовы к дальнейшему давлению к повышению зарплат, пишет аналитик SEB Михкель Нестор.

Реформа трудоспособности не вызвала роста безработицы

Опубликованные на этой неделе результаты исследования рабочей силы за I квартал 2017 года многим отслеживающим рынок труда аналитикам, очевидно, преподнесли сюрприз. Несмотря на то обстоятельство, что все составляющие прогнозы экономики Эстонии учреждения ожидали в нынешнем году рост безработицы, уровень безработицы в I квартале уменьшился, достигнув уровня 5,6%. В последний раз в первом квартале безработица была на уровне ниже нынешнего на пике экономического бума в 2008 году. При этом занятость и степень участия в рабочей силе достигли 66,3% и 70,2%, а это самые высокие показатели, которые Департамент статистики когда-либо фиксировал в I квартале.

Причина, по которой аналитики предсказывали на этот год рост безработицы, кроется в идущей амбициозной реформе трудоспособности. В соответствии с начатой в прошлом году реформой, первичную оценку трудоспособности в Кассе по безработице должны пройти ХХХХ человек, для некоторых из которых предварительным условием дальнейшего получения пособия станет проявление желания найти работу.

В соответствии с нынешними предпосылками, новый порядок должен оказать влияние на попадающих в выборку работающих пенсионеров при оценке своего трудового статуса, и многие люди, которые до сих пор были причислены к неактивным, должны попасть в число активных на рынке труда. Поначалу, правда, в качестве желающих трудоустроиться безработных, поскольку у людей, которые зачастую в течение долгого времени оставались в стороне от рынка труда, живущих вдалеке от крупных центров и к тому же подходящих не на всякую работу вследствие какого-либо недостатка, поиск работы может по понятным причинам занять какое-то время.

Начавшая подъем в прошлом году безработица, казалось бы, подтверждает эти колебания: если в 2015 году уровень безработицы ограничился 6,2%, то в прошлом году он вырос до 6,8%, достигнув в III квартале 2016 года целых 7,5%.

По данным Кассы по безработице, по состоянию на конец марта на учете в качестве безработных состояли приблизительно 8000 человек с пониженной трудоспособностью, что более-менее совпадает с результатами исследования рынка труда. А именно число неактивных, причиной отсутствия которых на рынке труда были болезнь или повреждение, по сравнению с I кварталом прошлого года снизилось на 5000.

Если в I квартале 2016 года по этой причине на рынке труда не присутствовали, по оценкам, 67 900 человек, то в нынешнем году — 62 900. Еще в более значительной степени число неактивных на рынке труда снизилось за счет учащихся, что обусловлено демографическими изменениями. Всего число неактивных на рынке труда уменьшилось за год почти на 18 000 человек.

Кроме того, следует упомянуть, что то, что человек встал на учет в Кассе по безработице, не означает автоматически, что человек, участвующий в исследовании рынка труда, определяет себя как безработного. Для того чтобы человек был признан безработным и с точки зрения государственной статистики, в исследовании рынка труда должно быть выполнено три условия: человек не работает, он активно ищет работу и, найдя, готов приступить к ней в течение двух недель.

Занятость растет за счет сектора услуг

Как следует из исследования рынка рабочей силы, новые рабочие места возникли, прежде всего, в секторе услуг и в таллиннском регионе, на что, в свою очередь, мог оказать влияние стремительный рост торговых площадей. В последние годы способность домохозяйств Эстонии к потреблению значительно выросла за счет практически нулевой инфляции, высокой занятости и быстрого роста заработных плат.

В то же время в условиях низких процентных ставок свободные деньги ищут возможности, как же все-таки заработать с капитала, и, похоже, инвестирование в строительство торговых площадей стало популярной возможностью. Согласно долгосрочным планам, новые торговые центры будут открываться и в ближайшее время, хотя, по оценке конкурентов, рынок уже давно насыщен. Однако найти в них нужных работников становится все сложнее.

Если в необходимости в новых торговых центрах возникают сомнения, рост количества рабочих мест, прежде всего, в сфере обслуживания в качестве более масштабной тенденции понятен. Сравнивая структуру рабочей силы в Эстонии с более богатыми странами, становится ясно, что в ходе конвергенции сегодняшние пропорции изменятся.

Если в 2016 году в Эстонии в обрабатывающей промышленности работало в среднем 19% всех занятых, то в Финляндии и Швеции, соответственно, всего 13% и 10%. В то же время, вклад обрабатывающей промышленности во внутреннюю валовую продукцию в трех странах практически одинаков, в чем выражается низкая производительность промышленного сектора Эстонии.

В сфере обслуживания разница в уровне занятости более значительна в здравоохранении и социальной сфере, где в странах Скандинавии занято более 15% работников, в то время как в Эстонии всего 6%. Насколько Эстония должна становиться попечительским государством, спорно, однако сектором обслуживания, развитие которого хотели бы видеть все, является профессиональная, научная и техническая деятельность. В этом секторе работает множество высокооплачиваемых отраслей предпринимательства, такие как рекламные, инженерные и юридические бюро. Если в прошлом году в Эстонии в этих областях было занято менее 4% всех работающих, то, к примеру, в Швеции — более 9%.

Если в промышленности росту производительности в Эстонии предстоит еще долгий путь, то можно надеяться, что стесненные условия на рынке труда вынудят предприятия быть более находчивыми в обслуживающем секторе. Принимая во внимание малую численность населения Эстонии и положительное отношение людей к различным автоматическим решениям, Эстония могла бы стать примером для прочей Европы в плане более высокой производительности именно в традиционных областях обслуживания.

Быстрый рост зарплат продолжится

Высокая занятость и низкая безработица в комбинации с ожидаемым ускорением экономического роста означают, что быстрый рост зарплат последних лет не прекратится и в дальнейшем. Хотя в соответствии с прогнозом SEB рост зарплат ожидается на 7,6% ниже прошлогоднего, низкая безработица не дает работодателям надежды на существенное снижение темпа.

По данным Кассы по безработице, по состоянию на апрель не заполнено более 12 500 рабочих мест, и этот уровень является наивысшим из когда-либо зафиксированных Кассой по безработице. Это означает очень острую конкуренцию из-за работников и по тем специальностям, что не требуют от человека специфического образования и подготовки. Положительное влияние конкуренции заключается в том, что таким образом отсеиваются лучшие работодатели и бизнес-идеи, которые позволяют платить людям более высокую зарплату.