SEB: безбумажное обслуживание помогло сэкономить стопку бумаги выше Длинного Германа

В среднем ежедневно SEB сберегает около 1000 листов бумаги, предлагая вместо классического обслуживания использовать безбумажное. На сегодня этот вид обслуживания в банке выбирает каждый десятый клиент, тем самым помогая развитию сберегающей природу услуги, сообщает банк.

"Обычно считается, что необходимой частью работы банка является использование бумаги, но развитие технологий позволило нам развеять этот миф. С каждым днем мы используем все меньше и меньше бумаги и тем самым бережем природу Эстонии. В течение последних лет удалось сберечь почти 3000 кг бумаги из который к концу февраля можно было бы выстроить 180-километровую бумажную дорогу. Если все сэкономленную бумагу сложить в стопку, то ее высота на 10 метров превысит высоту основного символа Таллинна — Длинного Германа и составит 56 метров. Таким символичным сравнением отмечаем большой юбилей нашей страны”, — сказал руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппанен.

Для безбумажного обслуживания SEB клиент пользуется сенсорным краном — создаваемые документы подписываются с помощью ID-карты или мобильного ID и архивируются на диги-портале в интернет-банке клиента. Эта возможность доступна во всех конторах SEB. Для безбумажного обслуживания клиенту необходимо иметь при себе ID-карту, а также знать оба PIN-кода, можно также пользоваться мобильным телефоном, на котором активирована услуга mobiil-ID.