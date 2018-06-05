SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя ‒ высокая налоговая нагрузка

”Как в Литве, так и в Эстонии увеличилось число предприятий, ориентированных на экспорт: В Эстонии их удельный вес вырос с восьми процентов до 11, а в Литве ‒ с 18 до 23 процентов. Уровень жизни и платежеспособность населения Эстонии выросли, однако нужно понимать, что в более долгосрочной перспективе демографические изменения неизбежны ‒ рано или поздно предприятия будут вынуждены искать новые рынки для своих товаров и услуг”, ‒ добавил Леппянен.

Среди стран Балтии наиболее активно создаются новые предприятия в Эстонии: в 2017 году в здесь было зарегистрировано 21 947 новых предприятий. В Литве в прошлом году открыли 11 378 новых предприятий, а в Латвии ‒ 10 094.

Исследование стартапов стран Балтии проводилось SEB в декабре 2017 года и в январе 2018 года. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 1500 предприятий.