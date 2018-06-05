05.06.2018, 12:53

SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя ‒ высокая налоговая нагрузка

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rus.delfi.ee
EST 2
arvamus
arvamusFoto: erakogu

Согласно результатам исследования SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), во всех трех странах Балтии уже второй год подряд наиболее ощутимым препятствием для начинающих предпринимателей является высокая налоговая нагрузка и излишняя бюрократия.

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, в первые годы чрезмерно высокая налоговая нагрузка может оказаться для предприятия фатальной, поскольку в начале деятельности сложно сформировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов предприятия. ”Ситуация аналогична как в Латвии, Литве, так и в Эстонии. В странах Балтии налоги и излишняя бюрократия являются самыми серьезными проблемами для начинающих предпринимателей, и об этом говорится уже второй год подряд”.

Согласно исследованию, в Эстонии снизилось число стартапов, деятельность которых направлена только на внутренний рынок, и на сегодня их удельный вес составляет 64 процента. Однако на 3 процента вырос удельный вес стартапов, основной деятельностью которых является экспорт товаров или услуг.

”Как в Литве, так и в Эстонии увеличилось число предприятий, ориентированных на экспорт: В Эстонии их удельный вес вырос с восьми процентов до 11, а в Литве ‒ с 18 до 23 процентов. Уровень жизни и платежеспособность населения Эстонии выросли, однако нужно понимать, что в более долгосрочной перспективе демографические изменения неизбежны ‒ рано или поздно предприятия будут вынуждены искать новые рынки для своих товаров и услуг”, ‒ добавил Леппянен.

Среди стран Балтии наиболее активно создаются новые предприятия в Эстонии: в 2017 году в здесь было зарегистрировано 21 947 новых предприятий. В Литве в прошлом году открыли 11 378 новых предприятий, а в Латвии ‒ 10 094.

Исследование стартапов стран Балтии проводилось SEB в декабре 2017 года и в январе 2018 года. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 1500 предприятий.

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