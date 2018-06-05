SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя ‒ высокая налоговая нагрузка

Согласно результатам исследования SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), во всех трех странах Балтии уже второй год подряд наиболее ощутимым препятствием для начинающих предпринимателей является высокая налоговая нагрузка и излишняя бюрократия.
По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, в первые годы чрезмерно высокая налоговая нагрузка может оказаться для предприятия фатальной, поскольку в начале деятельности сложно сформировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов предприятия. ”Ситуация аналогична как в Латвии, Литве, так и в Эстонии. В странах Балтии налоги и излишняя бюрократия являются самыми серьезными проблемами для начинающих предпринимателей, и об этом говорится уже второй год подряд”.
Согласно исследованию, в Эстонии снизилось число стартапов, деятельность которых направлена только на внутренний рынок, и на сегодня их удельный вес составляет 64 процента. Однако на 3 процента вырос удельный вес стартапов, основной деятельностью которых является экспорт товаров или услуг.