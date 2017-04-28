SEB: 60% жителей сельской местности надеется увеличить свою пенсию за счет альтернативных доходов

Результаты Исследования готовности к пенсии SEB показали, что наибольшую активность в части альтернативных источников дохода на пенсии проявляют жители сельской местности и малых городов.

48% жителей малых городов и 41% сельских жителей уверены, что сами в состоянии создать себе достаточный доход в пенсионном возрасте. Жители крупных городов в этой части настроены более скептично, и только треть из них уверена, что в состоянии с этим справиться. За год оптимизм населения Эстонии по данному вопросу снизился на 17 процентных пунктов, составив в нынешнем году около 40%

60% жителей сельской местности надеется увеличить свою пенсию за счет альтернативных доходов, прежде всего, за счет реализации инвестиций в лес и недвижимость. Половина населения малых городов надеется получить прибавку к пенсии из других источников, главным образом за счет продажи недвижимости.

”Если в столице и других крупных городах (Тарту, Нарва, Пярну) экономическую уверенность в отношении будущей пенсии ощущает каждый пятый, то в малых городах и сельской местности себя застраховал каждый третий. В то же время, удельный вес населения, подготовившегося к пенсии, в Эстонии по-прежнему невелик, и больше всего нам стоит беспокоиться о тех 70% населения, что с большой долей вероятности в пенсионном возрасте попадет в сложные финансовые условия”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст

Пенсионное накопление ведет всего 20% жителей крупных городов. Из жителей малых городов и сельской местности пенсионное накопление ведет соответственно 34% и 28%. Наиболее высокие пенсионные ожидания наблюдаются именно среди жителей столицы и крупных городов, желающих получать на пенсии доход, близкий к зарплате.

Социальный эксперимент ”Живу как пенсионер” способствует повышению осведомленности в вопросах пенсии

Для того чтобы привлечь внимание населения к проблематике доходов в пенсионном возрасте, SEB Elu- ja Pensionikindlustus инициировал эксперимент ”Жизнь в качестве пенсионера”. В рамках этого эксперимента представители трех разных поколений попробуют в течение месяца прожить на эстонскую пенсию. О вызовах так рано наступившего пенсионного возраста, о том, как прожить на эти деньги, о планировании бюджета, а также о дополнительных альтернативных доходах, можно узнать посмотрев видеоблоги участников эксперимента: http://www.seb.ee/pensionivalmidus. Проект заканчивается 3 мая.