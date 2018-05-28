Сделка века: предположительно за полмиллиарда евро Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia

По данным Delfi, завтра после обеда государственный концерн Eesti Energia обнародует информацию о покупке концерном принадлежащей норвежцам компании Nelja Energia, специализирующейся на ветряной энергии.

Delfi сообщал еще в апреле, что подготовка сделки по продаже Nelja Energia близка к завершению.

По предположительной оценке речь идет полумиллиардной сделка, и если эстонский концерн приобретет компанию, имеющую ветряные парки во всех странах Балтии, это будет крупнейшая инвестиция в истории Eesti Energia.

Все, разумеется, зависит от конечной цены, и, может статься, самым большим инвестиционным проектом все-таки останется строительство электростанции в Аувере.