28.05.2018, 21:44

Сделка века: предположительно за полмиллиарда евро Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia

 (22)
rus.delfi.ee
EST 3
Сделка века: предположительно за полмиллиарда евро Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia
Foto: Tanel Meos

По данным Delfi, завтра после обеда государственный концерн Eesti Energia обнародует информацию о покупке концерном принадлежащей норвежцам компании Nelja Energia, специализирующейся на ветряной энергии.

Delfi сообщал еще в апреле, что подготовка сделки по продаже Nelja Energia близка к завершению.

По предположительной оценке речь идет полумиллиардной сделка, и если эстонский концерн приобретет компанию, имеющую ветряные парки во всех странах Балтии, это будет крупнейшая инвестиция в истории Eesti Energia.

Все, разумеется, зависит от конечной цены, и, может статься, самым большим инвестиционным проектом все-таки останется строительство электростанции в Аувере.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сделка века: предположительно за полмиллиарда евро Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia

28.05.2018
По данным Delfi, завтра после обеда государственный концерн Eesti Energia обнародует информацию о покупке концерном принадлежащей норвежцам компании Nelja Energia, специализирующейся на ветряной энергии.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Экстренная посадка в Копенгагене вылетевшего из Таллинна самолета, тяжелые ДТП и впечатляющее расширение DELFI

28.05.2018
Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika.
Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене.
Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО DELFI: "Люди падают в обморок": Таллинн намерен развивать кальянную культуру по примеру Петербурга

28.05.2018
Местные представители кальянного бизнеса признают, что в Таллинне и Эстонии кальянная культура отстает от России. Чтобы развивать здесь кальянное дело, в Эстонию с мастер-классами приглашают кальянных мастеров из Петербурга.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Экономист: перевод часов — ненужная и устаревшая привычка

28.05.2018
Сейчас 110 стран из 192 существующих регулярно переходят на зимнее и летнее время. Но в последнее время в мире все чаще стало высказываться мнение о полной бессмысленности перевода часов. Исследователи выяснили, что это причиняет большой вред экономике, а зарабатывают на этом только производители лекарств и аптеки, пишет экономист Дмитрий Смирнов в "МК-Эстония".
Подробнее

ИНТЕРВЬЮ: Директор Силламяэского музея Аала Гитт — о дружбе с Лембитом Ульфсаком, о случае, сделавшем её художницей

28.05.2018
Отметила свой юбилей одна из известных в регионе и Эстонии художниц, руководитель Силламяэского музея Аала Гитт. В интервью для ”Инфопресса” она поведала о своём полном приключений детстве, в котором была и дружба с юным Лембитом Ульфсаком, о случае, сделавшем её художником, о том, как закалили её тяжелые испытания, о рождении и становлении городского музея и непростых вызовах, которые бросает музею сегодняшний день.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Фотоконкурс “НАШ ДОМ 2018“ — присылай фотографии своей спальной комнаты

28.05.2018
Если вы являетесь обладателем красивой и вдохновляющей спальной комнаты, запечатлите ее на фотокамеру и участвуйте в конкурсе “НАШ ДОМ 2018” в категории Спальная комната. Имя победителя, выигравшего промежуточный приз, станет известно путем читательского голосования в конце июня, в качестве приза будет разыграна подарочная карта от фирмы Rave Mööbel на сумму 250 €.
Подробнее