Сделка Taxify с Daimler: оценочная стоимость предприятия выросла до миллиарда долларов

Ведущая транспортная платформа в Европе Taxify привлекла 175 миллионов долларов инвестиций, крупнейший инвестор — немецкий автопроизводитель Daimler. После заключения сделки оценочная стоимость Taxify выросла до миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе.

В инвестиционном процессе принял участие и стратегический партнер Taxify — китайская компания Didi. В качестве новых инвесторов появились фонд Korelya Capital, специализирующийся на венчурном капитале для стартапов в Европе, эстонский венчурный фонд United Angels и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус. В правление Taxify войдет представитель Daimler.

По словам соучредителя и исполнительного директора Taxify Маркуса Виллинга, полученные инвестиции предприятие направит на развитие и расширение бизнеса, прежде всего, в Европе и Африке. ”Наш самый амбициозный вызов — увеличение команды. До конца года мы хотим увеличить команду на 300 человек, большой акцент будет сделан на привлечение инженеров и аналитиков данных”.

”Количество пользователей мобильных услуг Daimler составляет 22 миллиона во всем мире, как в области каршеринга, так и в области комбинированного транспорта. Taxify, как глобальная транспортная платформа, прекрасно дополнит сеть существующих партнеров мобильных услуг”, — сказал руководитель мобильных и финансовых услуг Daimler Йёрг Лампартер.