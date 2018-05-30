30.05.2018, 11:25

Сделка Taxify с Daimler: оценочная стоимость предприятия выросла до миллиарда долларов


rus.delfi.ee
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Markus Villig
Markus VilligFoto: Priit Simson

Ведущая транспортная платформа в Европе Taxify привлекла 175 миллионов долларов инвестиций, крупнейший инвестор — немецкий автопроизводитель Daimler. После заключения сделки оценочная стоимость Taxify выросла до миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе.

В инвестиционном процессе принял участие и стратегический партнер Taxify — китайская компания Didi. В качестве новых инвесторов появились фонд Korelya Capital, специализирующийся на венчурном капитале для стартапов в Европе, эстонский венчурный фонд United Angels и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус. В правление Taxify войдет представитель Daimler.

По словам соучредителя и исполнительного директора Taxify Маркуса Виллинга, полученные инвестиции предприятие направит на развитие и расширение бизнеса, прежде всего, в Европе и Африке. ”Наш самый амбициозный вызов — увеличение команды. До конца года мы хотим увеличить команду на 300 человек, большой акцент будет сделан на привлечение инженеров и аналитиков данных”.

”Количество пользователей мобильных услуг Daimler составляет 22 миллиона во всем мире, как в области каршеринга, так и в области комбинированного транспорта. Taxify, как глобальная транспортная платформа, прекрасно дополнит сеть существующих партнеров мобильных услуг”, — сказал руководитель мобильных и финансовых услуг Daimler Йёрг Лампартер.

Компания Taxify была основана в 2013 году Маркусом Виллингом, которому тогда было 19 лет. На сегодняшний день Taxify является наиболее динамично растущей транспортной платформой в мире. Количество пользователей Taxify — более 10 миллионов, более полмиллиона водителей и 25 государствах.

Forbes внес Маркуса Виллига в тридцатку наиболее выдающихся руководителей предприятий в Европе младше 30-ти лет. Также Nordic Business Report поставил Маркуса Виллига на второе место в списке наиболее влиятельных молодежных предприятий в Северной Европе. Маркус и Мартин Виллиги получили премию ”Предприниматель года” от ведущей бизнес-консалтинговой компании Ernst & Young.

ТОП

Компания Daimler AG выросла из предприятия Benz & Cie, которое было основано в 1883 году Карлом Бенцом. Карл Бенц известен в мире как изобретатель первого автомобиля. Сегодня предприятие является одним из самых крупных производителей автомобилей премиум-класса.

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