"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн

SOMA Jewellery

У дизайнера украшения SOMA Софии Халлик узнаваемый почерк, она применяет новые технологии и материалы. Ее работы уже носят модницы по всей Европе.

Luminée

Украшения дизайнера Мариты Луми — как маленькие драгоценный скульптуры. Марита вдохновляется традицией оберегов и тотемных животных. При всей своей праздничности, многие украшения Luminée многофурнкциональны.

HKM Jewellery

”Сила в моде, и в моде — сила”, — уверен создатель HKM Jewellery Ханс Кристиан Мянд. Он делает украшения для активной городской женщины, которая знает, чего хочет, и которой по плечу амбициозные цели. Кстати, у марки HKM есть и товары для мужчин.

Kallistru

Foto: Inga Kalistru

Марка Kallistru — это семейное предприятие, для которого создает авторские украшения Инга Каллистру. В ее портфолио все возможные виды украшений от брошей до запонок. Список материалов, которые использует Инга также весьма широк — от дерева и янтаря до драгоценных камней и металлов.

DeMoog Design House