24.12.2018, 10:50

"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн

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Jõuluturg Kellawärk
Jõuluturg KellawärkFoto: Argo Ingver

Под Новый год дарить подарки приятно, но стресс от шопинга может подпортить праздничный настрой. Если вы в роли Деда Мороза, а идеи почти иссякли, вам на помощь могут прийти эстонские дизайнеры, участники Таллиннского творческого инкубатора.

SOMA Jewellery

У дизайнера украшения SOMA Софии Халлик узнаваемый почерк, она применяет новые технологии и материалы. Ее работы уже носят модницы по всей Европе.

Luminée

Украшения дизайнера Мариты Луми — как маленькие драгоценный скульптуры. Марита вдохновляется традицией оберегов и тотемных животных. При всей своей праздничности, многие украшения Luminée многофурнкциональны.

HKM Jewellery

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Eritellimus #hkmjewellery

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”Сила в моде, и в моде — сила”, — уверен создатель HKM Jewellery Ханс Кристиан Мянд. Он делает украшения для активной городской женщины, которая знает, чего хочет, и которой по плечу амбициозные цели. Кстати, у марки HKM есть и товары для мужчин.

Kallistru

Foto: Inga Kalistru

Марка Kallistru — это семейное предприятие, для которого создает авторские украшения Инга Каллистру. В ее портфолио все возможные виды украшений от брошей до запонок. Список материалов, которые использует Инга также весьма широк — от дерева и янтаря до драгоценных камней и металлов.

DeMoog Design House

Также семейное предприятие DeMoog уже сделало себе имя в мире эксклюзивной мужской моды: те, кто не чужд вечной классики, знают их кожаные галстуки-бабочки, ремни и кожаные аксессуары для галстука. DeMoog поставили себе целью производить вневременные вещи, которые будут передаваться по наследству.

Mekoome

Куда зимой без теплого свитера? Но сезон рождественских оленей на вашей кофте быстро пройдет. В вот марка Mekoome создает такие свитера, которые удивят вас. Mekoome вдохновляется архитектурой города (создательница бренда — архитектор), выбирает цвета, которые поборют угрюмость эстонской погоды, и использует высококачественную итальянскую шерсть.

UneRuno

Эстонская марка UneRuno производит тяжелые одеяла — они оказывают благотворное воздействие как на взрослых, так и на детей и помогают при бессоннице и тревожности.

Berrichi

Молодая, но отмеченная целым рядом международных наград, в том числе за научные изыскания, компания Berrichi производит кремы, главным ноу-хау которых является использование водорослей, которые содержат антиоксиданты и борются со старением.

LOOND

Бренд LOOND производит косметику для спа, в том числе, домашнего. Для производства компонентов используется, в частности, лечебная грязь из Вярска.

Sirel Boutique

Sirel Boutique специализируется на пошиве наборов для новорожденных и аксессуаров для маленьких детей. Идея для подарка счастливым молодым родителям.

Lalavuu

Молодой, но уже популярный бренд Lalavuu производит одежду для детей, а также специализируется на семейных луках.

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