"Сделано в Эстонии" | Идеи для новогодних подарков: на помощь приходит эстонский дизайн

Также семейное предприятие DeMoog уже сделало себе имя в мире эксклюзивной мужской моды: те, кто не чужд вечной классики, знают их кожаные галстуки-бабочки, ремни и кожаные аксессуары для галстука. DeMoog поставили себе целью производить вневременные вещи, которые будут передаваться по наследству.
Mekoome
Куда зимой без теплого свитера? Но сезон рождественских оленей на вашей кофте быстро пройдет. В вот марка Mekoome создает такие свитера, которые удивят вас. Mekoome вдохновляется архитектурой города (создательница бренда — архитектор), выбирает цвета, которые поборют угрюмость эстонской погоды, и использует высококачественную итальянскую шерсть.
UneRuno
Эстонская марка UneRuno производит тяжелые одеяла — они оказывают благотворное воздействие как на взрослых, так и на детей и помогают при бессоннице и тревожности.
Berrichi
Молодая, но отмеченная целым рядом международных наград, в том числе за научные изыскания, компания Berrichi производит кремы, главным ноу-хау которых является использование водорослей, которые содержат антиоксиданты и борются со старением.
LOOND
Бренд LOOND производит косметику для спа, в том числе, домашнего. Для производства компонентов используется, в частности, лечебная грязь из Вярска.
Sirel Boutique
Sirel Boutique специализируется на пошиве наборов для новорожденных и аксессуаров для маленьких детей. Идея для подарка счастливым молодым родителям.
Lalavuu
Молодой, но уже популярный бренд Lalavuu производит одежду для детей, а также специализируется на семейных луках.