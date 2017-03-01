”Сделали силой”: в Кехтна демонтировали единственный в волости банкомат

В понедельник в Кехтна был демонтирован единственный в волости банкомат. Теперь ближайшим населенным пунктом, в котором можно снять деньги, является Рапла, пишет Maaleht.

Изначально убрать банкомат планировалось 6 декабря 2016 года, но управа волости организовала сбор подписей и разослала письма протеста. Тогда директор дивизиона розничных банковских услуг SEB Тыну Сепп сказал, что банк даст местным жителям дополнительное время для привыкания к безналичным платежам и что демонтаж будет произведен в конце I квартала 2017 года.

По словам волостного старейшины Индрека Куллама, банк поступил некрасиво, так как управе сообщили о демонтаже спустя полчаса после его проведения. ”Сделали силой”, — сказал он.

Банк аргументировал необходимость ликвидации тем, что многие клиенты снимают наличные в Рапла и Кохила и что автоматом в Кехтна пользуются крайне редко. Банк предложил консультацию всем клиентам, которые в связи с произошедшими изменениями нуждаются в помощи при организации своих финансовых дел.