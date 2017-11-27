Сделайте доброе дело! Ваш старый телефон может помочь детям с сахарным диабетом

Сегодня, 27 ноября, стартовала рождественская благотворительная кампания Tele2, в рамках которой оператор призывает всех своих клиентов приносить старые мобильные телефоны в Tele2, а вырученные за них деньги пожертвовать в пользу Детского фонда Клиники Тартуского университета. Tele2, со своей стороны, обязуется к каждой сумме пожертвования добавлять в точности такую же сумму. Собранные средства пойдут на помощь детям, страдающим диабетом, значится в пресс-релизе.

Как сообщил исполнительный директор Tele2 Арго Виркебау, оператор обратился к своим клиентам — а их около полумиллиона — с призывом сдавать в Tele2 свои старые телефоны, а полученные деньги пожертвовать в пользу Детского фонда Клиники Тартуского университета. ”Каждое такое пожертвование будет увеличено ровно на такую же сумму, которую добавит Tele2”, — отметил А. Виркебау.

И это еще не всё. Сотрудники Tele2 решили также пожертвовать Детскому фонду деньги, которые были предназначены на их рождественские подарки. ”Мы считаем, что эти деньги должны пойти на благое дело и помочь тем, кто действительно нуждается в помощи, — в данном случае маленьким детям, — подчеркнул А. Виркебау и добавил, что эту инициативу поддержали также партнеры Tele2. — Все средства, собранные в рамках благотворительной кампании, в том числе деньги на рождественские подарки для сотрудников и партнеров Tele2, пойдут на приобретение инсулиновых помп для младенцев, страдающих диабетом”.

По мнению исполнительного директора Tele2, успешное предприятие должно нести социальную ответственность и вносить свой посильный вклад в благополучие общества. ”Дети — это будущее. И наша задача — предоставить им наилучшие возможности для развития и самореализации. Мы высоко ценим целенаправленную работу Детского фонда, который вот уже 17 лет оказывает помощь как детям, так и их семьям. Многим детям действительно нужна поддержка, чтобы успешно развиваться и претворять свои мечты в жизнь”, — уверен А. Виркебау.

Как заявила директор по стратегическому развитию Детского фонда Кюллики Саар, фонд очень доволен сотрудничеством с Tele2. ”На сегодня Tele2 — единственный оператор, который подключился к нашей системе постоянных пожертвований по телефону. Мы также благодарны Tele2 за участие в кампании ”Istume paigal” (”Сидим на месте”) и за помощь в реализации идеи, касающейся новых боксов для пожертвований. Мы рады сложившемуся сотрудничеству и надеемся, что нынешний проект — далеко не последний”, — сказала в заключение К. Саар.