Сдается: детский особнячок Трампа. $777 в сутки

Новые хозяева дома, в котором начал свой жизненный путь президент США Дональд Трамп, предлагают всем желающим арендовать его как "идеальное место для нью-йоркских каникул" - за $777 в сутки, сообщает "Би-би-си".

Особняк в тюдоровском стиле расположен в фешенебельной части нью-йоркского района Куинс. В нем могут разместиться до 20 человек, однако вечеринку тут организовать не получится: хозяева против шумных компаний и животных.

"Это уникальная и редкая возможность остановиться в доме действующего президента", — завлекает постояльцев объявление на сайте прямой аренды Airbnb.

Дом в пешей доступности от метро, в нем пять спален и картонная фигура Трампа в полный рост.

"Он составит вам прекрасную компанию для ночного просмотра Fox News", — говорится в объявлении.

Дом был продан за 2,14 млн долларов в декабре прошлого года, через два месяца после президентских выборов. Новые хозяева подчеркивают, что не имеют отношения ни к семье Трампа, ни к Белому дому.

"С тех пор, как Трампы уехали, тут почти ничего не менялось. Кухня та же, а пышное убранство комнат верно их стилю", — уверяют новые хозяева.

Дом построил отец нынешнего президента, девелопер Фред Трамп, в 1940 году. В официальных документах он числится местом рождения Дональда, прожившего тут четыре года, пока родители не перебрались в построенный неподалеку особняк попросторнее.