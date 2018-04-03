Сдача старого металла – отличная весенняя традиция!

В понедельник, 2 апреля, стартует уже ставшая традиционной кампания предприятия Refonda по сбору металлолома, в ходе которой каждый желающий имеет возможность заработать на ненужном металлическом хламе. Кампания продлится 2 месяца, до 31 мая 2018 года.

Девиз кампании в этом году: «Сталь и чугун, алюминий и медь - будь богат сегодня и впредь!»

В ходе кампании на всех девяти пунктах приема металлолома Refonda за каждую сданную тонну металлолома можно будет получить больше денег, чем обычно. Более того, по сравнению с прошлым годом кампания пополнилась рядом обновлений, чтобы сдача металла стала еще более приятной для клиента. Если ранее на колесе фортуны Refonda были поля с 5, 10,15 и 30 евро, то на этот раз ставки выросли очень серьезно! Теперь ставки начинаются с 10 евро, продолжаются 15 и 20 евро и завершаются 50 евро!

А сейчас внимание! Сумма бонуса увеличивается вдвое только при сдаче цветного металла. То есть при сдаче тонны цветного металла можно получить до 100 евро! Это беспрецедентный случай!

Прекрасная возможность освободить закрома от металлического хлама, да ещё и заработать на этом!

Помимо этого в конце кампании на КАЖДОМ из 9 пунктов приёма по всей Эстонии будет проведен свой отдельный розыгрыш главного приза – подарочных карт от судоходной компании Tallink.

Весна в любом случае придет в Эстонию, также как и возможность заработать дополнительные деньги на старом металле вплоть до 31 мая!

Важно отметить, что цены на колесе фортуны отмечены за тонну сдаваемого металла. Если клиент принес 10 или 100 килограмм, то сумма будет рассчитана пропорционально.

Refonda - это всегда лучшие цены и отличный сервис!

Узнать все подробности о кампании, пунктах приёма, цене металлолома или заказать транспорт для крупногабаритного лома можно по бесплатному справочному телефону 1817 фирмы Refonda или на домашней странице www.refonda.ee.

Refonda – это основанное на эстонском капитале предприятие, входящее в состав концерна BLRT GRUPP AS. Главные виды деятельности концерна – судостроение, судоремонт, изготовление металлоконструкций, машиностроение, переработка металлолома, транспортные перевозки, портовые услуги и стивидорная деятельность.

В концерн входят 65 дочерних предприятий из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России, Финляндии и Норвегии. BLRT GRUPP AS обеспечивает работой более четырех тысяч человек.

www.refonda.ee