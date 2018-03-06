Счет на 80 000 евро за президентский прием выставят ERM. Ожидал ли музей?

Сегодня в Eesti Päevaleht вышла статья о том, что президентский прием обошелся дороже, чем сообщалось — госфирма пыталась скрыть свои расходы.



Позже представители RKAS уточнили, что счет на 82 000 евро для оплаты будет представлен самому музею.

”Отношения RKAS и ERM по части обслуживания здания и производимых в нем дополнительных работ — договорные, и траты, связанные с эксплуатацией ERM, как и заказанными строительными работами, понесет заказчик, то есть ERM”, — сообщил директор по коммуникации RKAS Урмас Гласе.

Пока неизвестно, ожидал ли такого поворота событий сам музей.

Сегодня Eesti Päevaleht писала, что президентский прием в Эстонском национальном музее по случаю 100-летия ЭР оплачивали разные стороны. Общественность неоднократно заверяли, что расходы на это мероприятие канцелярии президента вместе с госналогами обошлись примерно в 400 000 евро. Также было известно, что и Тарту тоже понес расходы — город возместил стоимость аренды музея.

Однако общественности забыли рассказать, что и предприятие по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) тоже понесло немалые расходы на организацию президентского приема, пишет Eesti Päevaleht. С учетом этого в общей сложности расходы достигли полумиллиона евро.

”Прямые траты, связанные с президентским приемом, понес ERM. Траты RKAS как владельца здания связаны с его обыкновенным обслуживанием, и касательно 24 февраля мы их отдельного учета не вели”, — значится в ответе.

Из ответа можно сделать лишь такое умозаключение: если траты и были, то, по мнению RKAS, настолько малозначительные, что и не стоят упоминания. Но выяснилось: суммы можно назвать какими угодно, но не ”маленькими”.

Выяснилось также, что непосредственно перед проведение приема RKAS решил устроить спецработы в основной зоне праздника, то есть в фойе музея, на сумму чуть менее 100 000 евро. Для точности: эта сумма, которую Гласе охарактеризовал как ”обычную трату на обслуживание без отдельного учета” составляет 82 000 евро.