Щедрый подарок! Урмас Сыырумаа отремонтировал бассейн Лаагнаской гимназии

По словам Урмаса Сыырумаа, он очень рад завершению строительства спортивного сооружения и тому факту, что в недавно реновированном бассейне учащиеся смогут заниматься таким полезным видом спорта, как плавание. ”Приведя в порядок данный бассейн, мы стали на шаг ближе к целям программы, осуществляемой Эстонским олимпийским комитетом, в соответствии с которыми дети смогут заниматься спортом в качестве обязательного факультативного предмета, независимо от финансовых возможностей своей семьи или от своей домашней ситуации”, — сказал Сыырумаа.

Большую радость по поводу тех возможностей, которые бассейн создал для учебного заведения, выразил и директор Таллиннской Лаагнаской гимназии Урмас Садам.

”Вокруг нас созрела критическая масса людей, которые любят подвижный образ жизни и спорт как значительную часть своей повседневной жизни. Я считаю, что на сегодняшний день в нашем учебном заведении есть необходимые условия для занятий спортом, а также хорошие учителя и тренеры, которые помогают детям удачно стартовать на своей будущей спортсменской стезе. Я уверен, что мы как гимназия, поощряющая к подвижному образу жизни, создаем у детей хорошую привычку на всю жизнь — привычку двигаться”, — сказал Садам.

После выступлений эстонские спортсмены, входящие в число лучших, приступили к попыткам установить рекорд в плавании. Рекорд бассейна в комплексном плавании установил Никита Чернышёв, показавший время 59,41, рекорд же школы по плаванию все-таки принадлежит выпускнику Таллиннской Лаагнаской гимназии Даниэлю Зайцеву.