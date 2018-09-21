Сбои в работе интернет-банка SEB: клиенты не могут войти в онлайн-среду

Клиент SEB написал Delfi, что интернет-банк SEB уже не работает более часа - невозможно войти в аккаунт. О проблемах также пишут клиенты на странице банка в Facebook.

SEB подтвердил, что начиная с 10:32 в работе банка наблюдаются проблемы при входе в интернет-банк. Банк приносит извинения за доставленные неудобства и занимается решением проблемы.