Saxo Bank: за первый квартал в рейтинге продаж — акции предприятий США

Акции Apple, Amazon и Facebook за первый квартал текущего года находятся в рейтинге продаж, сообщает международное предприятие онлайн торговли и инвестиций Saxo Bank. Сделки с долевыми ценными бумагами Apple были самыми популярными также среди Балтийских инвесторов Saxo Bank.

”Инвесторы в свою пользу воспользовались колебаниями на рынке, что было вызнано политикой президента США Дональда Трампа. Прогнозируем, что во втором квартале к долевым ценным бумагам Европы будет больший интерес, чем к бумагам США и Японии. Также ожидаем, что на акции технологических предприятий будет спрос и в дальнейшем, что может стать надежным инструментом на пути к росту инвестиционных портфелей,” — отмечает Питер Гарнри, руководитель отдела долевых ценных бумаг и стратегий Saxo Bank.

Пятерка лидеров продаж долей предприятия в первом квартале 2017 года по данным Saxo Bank:

1.Apple

Цена акций Apple с начала года выросла на 23%, чему способствовало улучшение перспектив iPhone, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Samsung и китайских производителей. Хотя настроение инвесторов улучшилось, предприятию необходимо создавать новые, весомые продукты, чтобы по возможности снизить риски iPhone — смартфоны по-прежнему составляют 65% бизнеса Apple.

2.Amazon

Самое крупное предприятие э-коммерции в мире развивается на полную мощность, и стоимость акций компании с начала текущего года увеличилась на 20%. Росту Amazon способствовал 45% рост в сегменте виртуальных услуг по сравнению с прошлым годом. К свободному денежному обороту предприятия добавились 12 миллиардов долларов США, что является шестикратным приростом в течение последних трех лет. Эта дополнительная финансовая поддержка дает возможность Amazon охватить нишу сети продуктовых магазинов самообслуживания, и магазинов одежды.

3.Facebook

Хотя лидер социальных медиа прошлый год окончил с резким падением, настроение рынка снова улучшилось, и стоимость акций Facebook с начала текущего года увеличилась на 25%, достигнув небывалой высоты. Несмотря на выводы, что сайт Facebook в ленте новостей не может поглотить больший объем рекламы без ущерба потоку новостей для пользователей, инвесторы возлагают надежды на Instagram и на успех видеорекламы, которые могли бы внести свой вклад в общий рост компании.

4.Goldman Sachs

Несмотря на множество преимуществ компании, ее акции с начала года упали в цене на 9%, и в ожидании инфляции соответственно уменьшились показатели прибыли.

5.Alibaba

Стоимость акций компании с начала выросла на 29%, и в этом году Alibaba планирует сосредоточится на глобальном развитим, а также на сегменте виртуальных услуг.

5 лидеров продаж акций в Балтии за прошлый квартал по данным Saxo Bank

1. Apple

2. Facebook

3. Philip Morris International

4. BNP Paribas

5. Deutsche Bank