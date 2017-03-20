Saxo Bank опубликовал финансовый отчет за 2016 год

Сегодня Saxo Bank Group опубликовал результаты за 2016 год. Операционный доход группы в отчетном периоде составил 2,9 млрд датских крон по сравнению с 2,1 млрд в 2015 году, значится в пресс-релизе.

К концу 2016 года размер обеспечения клиентских депозитов достиг новых рекордных максимумов, увеличившись почти на 15 млрд до 92,3 млрд крон, что является свидетельством доверия к банку. Чистая прибыль в 2016 году составила 302 млн крон по сравнению с чистым убытком 645 млн крон в 2015 году .

У банка сохраняется прочная капитальная база, при этом коэффициент капитала первого уровня (Tier 1) и общий коэффициент капитала составили 14,9%, и 17,1% соответственно, а общий коэффициент капитала — 19,5%. Общий капитал первого уровня составил 1,0 млрд крон, что соответствует 6,4% средств, подверженных риску.

Saxo Bank Group не знает о каких бы то ни было кредитных событиях, способных повлиять на финансовые результаты в 2017 году.

Ключевые показатели за 2016 год (данные за 2015 год приводятся в скобках)

• Операционные доходы: 2,9 млрд DKK (2,1 млрд)

• EBITDA: (прибыль) 845 млн DKK (109,4 млн DKK (убыток))

• Скорректированная EBITDA: 954,5 млн DKK (864,7 млн DKК)

• Чистая прибыль: 302,4 млн DKK (645 млн DKK (убыток))

• Обеспечение депозитов клиентов: 92,3 млрд DKK (77.6 млрд DKK)

• Всего капитала: 4.2 млрд DKK (3,9 млрд DKK)

В 2016 году компания ориентировалась на прибыльный рост и расширение клиентской базы Saxo за счет постоянных инвестиций в развитие своего комплексного предложения.

В 2016 году произошли важные политические события, в частности, референдум в Великобритании по выходу из ЕС 23 июня 2016 года и выборы в США 8 ноября 2016 года. На следующий день после выборов, 9 ноября, общее количество клиентских сделок достигло 490 тыс. — для Saxo Bank это новый рекорд в торговой активности.

В 2016 году банк также ориентировался на сокращение затрат, но при этом мы увеличили расходы на повышение эффективности разработок и качества услуг для клиентов. Расходы на персонал и административные расходы составили 2,1 млрд DKK, что на 9% ниже, чем в 2015 году, этого удалось добиться в основном за счет снижения расходов на маркетинг, спонсорство и судебные издержки.

”Мы довольны результатом на 2016 год, который отражает наше стремление к демократизации торговли и инвестиций и желание обеспечить своим клиентам доступ на мировые рынки капитала. Мы намерены развивать бизнес и в 2017 году. Наши инвестиции в технологии и новые продукты в 2016 году дополняют уже существующие предложения и позволяют осваивать новые сегменты рынка, в частности, это относится к первому полностью цифровому решению на рынке облигаций и SaxoSelect, нашему цифровому и автоматизированному инвестиционному сервису, ориентированному на клиентов, которые стремятся к самостоятельному участию на мировых финансовых рынках, — отметил Ким Фурнэ, со-основатель и генеральный директор Saxo Bank.

Многие регуляторы опубликовали рекомендации о том, как повысить защиту клиентов, использующих кредитное плечо. Во многих аспектах мы предвосхитили требования регулирующих органов и приняли четкое стратегическое решение не конкурировать по оси высокого кредитного плеча. Некоторые из предложенных изменений, скорее всего, приведут к тому, что компании будут больше внимания уделять услугам, платформам и своим линейкам продуктов, ориентируясь на потребности клиентов. Мы приветствуем эти изменения и полагаем, что они будут позитивными для клиентов и для Saxo Bank”.