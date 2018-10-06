Саудовский принц предсказал исчезновение России и Китая с нефтяного рынка

Он рассказал, что спрос на нефть будет расти до 2030 года. По его оценкам, каждый год спрос будет увеличиваться на 1-1,5%. После 2030 года, отметил Аль Сауд, спрос может начать падать. Принц, ссылаясь на расчеты Саудовской Аравии, добавил, что к этому времени исчезнут ”многие” производители нефти — к примеру, Китай и Россия.

”Мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет … Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей”, — сказал Аль Сауд.

При этом он подчеркнул, что для Саудовской Аравии в этом сценарии ”нет рисков” и предположил, что спрос на нефть сохранится в ближайшие десятилетия.