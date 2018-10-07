07.10.2018, 18:20

Саудовский принц предрек уход России с рынка нефти

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Lenta.ru
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Nafta puurtorn Californias.
Nafta puurtorn Californias.Foto: Scanpix, REUTERS

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в будущем большинство производителей нефти исчезнет с мирового рынка. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

В частности, добыча этого вида сырья сократится в России. ”Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 миллионами баррелей”, — пояснил Аль Сауд.

Помимо этого, саудовский принц предрек уход Китая с мирового рынка нефти примерно через пять лет. По его словам, другие производители сырья также будут ”исчезать каждый день”. Несмотря на это, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на один процент в год, поэтому Саудовская Аравия в будущем должна увеличить поставки.

”Мы не думаем, что для Саудовской Аравии в этой области существует какой-либо риск. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10-30 лет”, — резюмировал Аль Сауд.

Ранее Мухаммед Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не будет платить США за свою безопасность. Он добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.

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