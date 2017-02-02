Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США, Европы и Азии

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Европы и Азии. Об этом в четверг, 2 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Стоимость сорта Arab Light выросла на 30 центов для азиатских клиентов, отмечает агентство, не указывая окончательный размер цены. Также повышена стоимость всех сортов сырья для продажи в США, северо-западную Европу, страны Средиземноморья, Азию, отмечает агентство

2 февраля цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,7 процента и по состоянию на 17:00 мск составила 57,20 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала с начала торговой сессии на 0,54 процента — до 54,17 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

С начала 2017 года вступило в силу соглашение об ограничении производства нефти, к нему присоединилась Россия и члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Оно будет действовать полгода и в дальнейшем может быть продлено. Также в ноябре прошлого года на саммите в Вене картель договорился снизить добычу сырья на 1,2 миллиона баррелей в день.

Саудовская Аравия в ноябре 2016 года нарастила добычу нефти до исторического максимума — 10,72 миллиона баррелей в день.

401