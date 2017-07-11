Санкции США могут поставить крест на "Северном потоке — 2" и "Турецком потоке"

Санкции, введенные США, могут оказаться губительными для ряда проектов российского "Газпрома". Об этом во вторник, 11 июля, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету "Ведомости".



В проспекте к выпуску евробондов, который имеется в распоряжении издания, говорится, что в случае вступления в силу новых санкций, проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут либо отложить, либо даже не завершить.

Не исключается, что, в случае вступления в силу новых санкций, от работ на "Турецком потоке" может отказаться компания Allseas, которая занимается укладкой трубы. В этом случае "другие подрядчики вряд ли согласятся прийти на ее место", — цитирует газета слова эксперта Михаила Крутихина. Еще один специалист, Андрей Полищук, полагает, что "Газпром" сможет закончить строительство трубопроводов "своими силами".

При этом ранее в "Газпроме" утверждали, что санкции не помешают строительству "Северного потока-2". В конце июня с таким заявлением выступил глава корпорации Алексей Миллер.

Законопроект, в котором прописаны новые санкции в отношении российских компаний, был одобрен Сенатом США в середине июня 2017 года. Сейчас проект обсуждается в Палате представителей американского Конгресса.