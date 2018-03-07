Самым богатым человеком мира стал глава Amazon

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Владелец Amazon Джефф Безос занял первую строчку в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes. Издание обнародовало его во вторник, 6 марта. Сейчас состояние Безоса оценивается в 112 млрд долларов, годом ранее оно было 72,8 млрд долларов. Акции его компании за прошедший год выросли в цене на 59 процентов.