Самым богатым человеком мира стал глава Amazon

Владелец Amazon Джефф Безос занял первую строчку в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes. Издание обнародовало его во вторник, 6 марта. Сейчас состояние Безоса оценивается в 112 млрд долларов, годом ранее оно было 72,8 млрд долларов. Акции его компании за прошедший год выросли в цене на 59 процентов.
На втором месте в рейтинге — основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние журнал оценил в 90 млрд долларов. Третью строчку занимает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (84 млрд долларов).
Четвертый в рейтинге — президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (72 млрд долларов), пятый — создатель Facebook Марк Цукерберг (71 млрд долларов).
Всего по итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составляет 1,2 трлн долларов — это 13 процентов совокупного состояния 2208 миллиардеров мира, пишет Forbes.