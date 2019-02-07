07.02.2019, 18:31

Самый вкусный в Эстонии конкурс празднует 25-летний юбилей. Кто одержит победу в этом году?


rus.delfi.ee
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Eesti parim toiduaine 2018
Eesti parim toiduaine 2018Foto: Anni Õnneleid

Союз пищевой промышленности объявил открытым конкурс на звание ”Лучшего продукта питания” в Эстонии этого года, в рамках которого будут награждены лучшие блюда и напитки, выпущенные на рынок в прошлом году.

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, конкурс этого года будет особенным, поскольку конкурс будет отмечать свое 25-летие. ”Мы уже четверть века выбираем лучшие продукты Эстонии, и оценивать продукты становится всё сложнее, поскольку качество эстонского продовольствия действительно мирового уровня”, — прокомментировала Сирье Потисепп.

По словам руководителя Союза пищевой промышленности, ежегодно на конкурс поступает всё больше продуктов, в которых с точки зрения пользы для здоровья наилучшим образом сбалансировано содержание питательных веществ или которые обогащены витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными компонентами, поэтому продукт либо благотворно влияет на здоровье, либо снижает риск возникновения того или иного заболевания.

”Для того, чтобы потребитель смог найти на прилавках магазинов продукт с высокой добавочной ценностью, польза которого была подтверждена лабораторными исследованиями, и который оценочная комиссия, состоящая из профессионалов, признала лучшим продуктом из ему подобных, мы создали в этом году особую категорию — ”лучший продукт с добавочной ценностью”. Оценивающая комиссия выберет один из таких продуктов, выпускаемый крупным предприятием, а также отдельный знак будет присужден лучшему продукту с высокой добавочной ценностью, произведенному малым предприятием”, — пояснила Потисепп.

Кроме того, в рамках конкурса будут выбраны лучший безалкогольный и алкогольный напиток, лучшие продукты в разных категориях, а также лучшие продукты от малых производителей из Северной, Южной, Западной Эстонии и Вирумаа.

”Количество и уровень продуктов, выпускаемых участвующими в конкурсе малыми предприятиями, растет с каждым годом, и в прошлом году оценочная комиссия впервые приняла решение присуждать малым производителям отдельные титулы лучшего продукта питания и лучшего напитка”, — рассказала Сирье Потисепп.

Все предприятия пищевой промышленности могут предлагать свои новые продукты на конкурс до 28 февраля. Лучшие продукты в каждой категории будут выбраны 21 и 22 марта в категории за звание серебряного знака, региональные малые предприятия будут оцениваться 27 и 29 марта.

В комиссию, оценивающую участвующие в конкурсе продукты, входят представители научных учреждений, торговых и иных предприятий, связанных с областью пищевой промышленности. Работой комиссии руководит профессор медицинской биохимии медицинского факультета Тартуского университета, доктор медицины Михкель Зильмер. Кроме того, понравившиеся больше всего блюда на конкурсе выберут жюри поваров, жюри продавцов, жюри ученых по питанию и жюри журналистов, а по результатам народного голосования будет присужден титул ”Любимец народа”. Победители конкурса и продукт, который удостоится титула ”Лучший продукт питания Эстонии” 2019 года, будут объявлены 24 апреля.

В прошлом году в конкурсе на звание лучшего продукта участвовало 168 изделий от 66 разных производителей со всей Эстонии. ”Лучшим продуктом питания Эстонии” 2018 года стали кусочки клариевого сома холодного копчения в масле от предприятия M.V.Wool.

С условиями конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии” можно ознакомиться здесь: http://toiduliit.ee/tegevused/parim

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