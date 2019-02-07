Самый вкусный в Эстонии конкурс празднует 25-летний юбилей. Кто одержит победу в этом году?

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, конкурс этого года будет особенным, поскольку конкурс будет отмечать свое 25-летие. ”Мы уже четверть века выбираем лучшие продукты Эстонии, и оценивать продукты становится всё сложнее, поскольку качество эстонского продовольствия действительно мирового уровня”, — прокомментировала Сирье Потисепп.

По словам руководителя Союза пищевой промышленности, ежегодно на конкурс поступает всё больше продуктов, в которых с точки зрения пользы для здоровья наилучшим образом сбалансировано содержание питательных веществ или которые обогащены витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными компонентами, поэтому продукт либо благотворно влияет на здоровье, либо снижает риск возникновения того или иного заболевания.

”Для того, чтобы потребитель смог найти на прилавках магазинов продукт с высокой добавочной ценностью, польза которого была подтверждена лабораторными исследованиями, и который оценочная комиссия, состоящая из профессионалов, признала лучшим продуктом из ему подобных, мы создали в этом году особую категорию — ”лучший продукт с добавочной ценностью”. Оценивающая комиссия выберет один из таких продуктов, выпускаемый крупным предприятием, а также отдельный знак будет присужден лучшему продукту с высокой добавочной ценностью, произведенному малым предприятием”, — пояснила Потисепп.

Кроме того, в рамках конкурса будут выбраны лучший безалкогольный и алкогольный напиток, лучшие продукты в разных категориях, а также лучшие продукты от малых производителей из Северной, Южной, Западной Эстонии и Вирумаа.