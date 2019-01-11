11.01.2019, 20:06
Самый успешный судебный исполнитель Эстонии получает в месяц 23 000 евро чистыми(43)
Один эстонский судебный исполнитель отличается от своих коллег тем, что его средний нетто-доход превышает 20 000 евро в месяц.
Один эстонский судебный исполнитель отличается от своих коллег тем, что его средний нетто-доход превышает 20 000 евро в месяц.
При этом доход второго в списке исполнителя вдвое меньше и многие бюро балансируют на гране жизни и смерти, пишет Äripäev.
Самый большой доход от продаж составил около двух миллионов евро в год, самый маленький — менее 100 000 евро.
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