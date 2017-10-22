Самый старый искусственный спутник Земли? Он все еще на орбите

Около 60 лет назад в качестве ответа на запуск первого советского спутника военно-морские силы США запустили "Авангард-1". Шесть десятилетий спустя он все еще вращается вокруг нашей планеты.

Специалист по движению космического мусора Тим Флохрер из своего кабинета в Европейском центре управления космическими полетами (Дармштадт, Германия) следит примерно за 23 тысячами зарегистрированных объектов, в настоящее время вращающихся вокруг Земли.

Среди них можно найти что угодно — от космических кораблей и искусственных спутников (большая часть которых в нерабочем состоянии) до ракетных ступеней и фрагментов различных космических аппаратов. Все это — результат 60 лет освоения космоса человечеством.

Флохрер пользуется данными, поступающими от американской военной сети станций слежения за космическим пространством (основная функция которой — система раннего оповещения) и оптических телескопов.

Он следит за тем, чтобы куски космического мусора не угрожали действующим космическим кораблям и спутникам.

В начале нашей беседы я попросил его проверить объект 1958-002B, известный также как "Авангард-1".

Этот металлический шар размером с грейпфрут был запущен в марте 1958-го на высокоэллиптическую орбиту. И он до сих пор там — вращается вокруг Земли на высоте от 650 до 3800 км.

"Все искусственные спутники, запущенные раньше его, уже вернулись в земную атмосферу, — говорит Флохрер. — Но "Авангард-1", я считаю, останется на орбите еще на несколько сотен лет, если не на тысячелетие".

Придуманный в стенах Военно-морской исследовательской лаборатории (NRL) в 1955 году, "Авангард" должен был стать первой американской спутниковой программой.

Система "Авангард" состояла из спутника и трехступенчатой ракеты, с помощью которой этот самый гражданский научный спутник планировалось вывести на орбиту.

Ракета, спутник и сеть станций слежения должны были стать частью вклада США в празднование Международного геофизического года (1957-58 гг.). В научное сотрудничество тогда были вовлечены ученые из 67 государств по обе стороны тогдашнего "железного занавеса".

"Это не было космической гонкой, — вспоминает историк NRL Анджелина Каллахан. — Соединенные Штаты всегда откровенно говорили о целях запусков, однако Советский Союз не спешил раскрывать свои планы".

И когда 4 октября 1957 года СССР запустил свой "Спутник-1", для американцев это стало неприятным сюрпризом.

"Американская группа исследователей, работавших над своим спутником, была очень огорчена тем фактом, что их русские партнеры по международному проекту не предупредили о своем запуске", — говорит Каллахан.

"Запуск [советского] спутника породил большие страхи, — рассказывает Том Лассман, куратор экспозиции ракет времен холодной войны в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. — "Спутник-1" помог военному командованию понять, что Советский Союз способен накрыть нас ракетами".

В недели, последующие за советским запуском, Белый дом в лице президента Эйзенхауэра наращивал давление на коллектив ученых в Военно-морской исследовательской лаборатории — им была поставлена задача осуществить запуск собственного спутника как можно скорее.

6 декабря 1957 года то, что ранее планировалось как одно из испытаний (Vanguard Test Vehicle 3), превратилось в событие, о котором было широковещательно заявлено на весь мир.

Советский Союз сообщил о запуске "Спутника-1" только после того, как тот успешно вышел на орбиту. В США на пуск с мыса Канаверал пригласили политиков, высокопоставленных военных и журналистов со всего мира.

В 11:44, после нескольких переносов запуска, ракета "Авангард TV3" оторвалась от пусковой площадки. Спустя несколько секунд в комнате управления полетом кто-то закричал: "Нет, о Господи!".

Поднявшись на высоту чуть больше метра, ракета потеряла тягу и рухнула на стартовую площадку, охваченная пламенем.

Спутник был отброшен взрывом, и хотя его передатчик работал, он был поврежден.

Газета New York Times описывала взрыв ракеты как удар по престижу США, сенатор Линдон Джонсон назвал его унизительным.

Остальные были еще менее дипломатичны в своих оценках: пресса окрестила американский спутник "капутником", "упсником" и "флопником" (от английского flop, "провал").

В отношении коллектива лаборатории NRL это звучало крайне несправедливо. "В процессе успешных исследований и открытий всегда случается множество неудач, — подчеркивает Анджелина Каллахан. — Они в итоге разработали очень хорошую систему".

Нашедший убежище в США бывший нацистский ракетостроитель Вернер фон Браун, который давно уже настаивал на том, что надо начать запуски на орбиту, воспользовался возможностью.

При поддержке американских военных он разрабатывал ракету "Юпитер", развивающую идеи, стоявшие за баллистической ракетой "Фау-2".

"Как можно более быстрый запуск был тогда приоритетом", — рассказывает Лассман.

31 января 1958 года один из фон брауновских "Юпитеров" вывел таки на орбиту "Эксплорер-1" — спутник, всего за три месяца спроектированный и построенный в Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) в Пасадене (Калифорния).

Первый американский спутник был оборудован датчиком космической радиации, способным измерять ее уровень в пространстве. Созданный Джеймсом Ван Алленом из Университета Айовы прибор помог обнаружить пояс заряженных частиц, удерживаемый магнитным полем Земли, впоследствии названный радиационным поясом Ван Аллена.

Наконец 17 марта 1958 года пришел черед праздновать успех и для военно-морских сил США. На орбиту было доставлено детище лаборатории NRL "Авангард-1".

Крохотный спутник скоро начал посылать на Землю радиосигналы. Поскольку это был первый искусственный спутник, получающий энергию от солнечных батарей, "Авангард-1" передавал свои сигналы вплоть до 1965 года. "Эксплорер-1" же просуществовал всего несколько месяцев.

Хотя он и не стал первым, "Авангард-1" — это значительное достижение. Помимо того, что он продемонстрировал, как функционирует новая система запусков, сеть наземных станций слежения и солнечные батареи, этот спутник обнаружил выпуклость нашей планеты в районе экватора.

Оборудованный прибором для измерения плотности атмосферы, он впервые передал как данные о внешней атмосфере Земли, так и примерное количество микрометеоритов, вращающихся вокруг планеты (важнейшая информация для будущих запусков космических кораблей).

Кроме того, поскольку этот проект финансировался военными, он помог в расчетах траекторий межконтинентальных баллистических ракет.

"Авангард-1" не просто по-прежнему на орбите — живо и его наследие. На базе его ракеты-носителя было создано семейство ракет-носителей "Дельта", с 1960 года обеспечивающее запуски в США.

Наблюдение за "Авангардом-1" помогает ученым изучить влияние атмосферы Земли на спутники и их орбиты.

Но, пожалуй, самое главное — это то, что "Авангард-1" показал потенциал искусственных спутников, от которых мы сейчас так зависим.

"Военно-морская исследовательская лаборатория выпустила [в то время] засекреченный доклад о том, какие спутники понадобятся американским военно-морским силам в будущие десятилетия — метеоспутники, навигационные, разведывательные, спутники связи и так далее, — рассказывает Анджелина Каллахан. — В заключение в докладе перечислялись все научные разработки, необходимые для того, чтобы эти системы эффективно работали".

Спустя 60 лет те разработки и прогнозы, упомянутые в докладе, стали реальностью. Спутник, который помог воплотить это в жизнь, и коллектив ученых, сконструировавший его, заслуживают благодарной памяти человечества.

"Это удивительно, — говорит Том Лассман. — Это не просто модель, которая хранится у нас в музее. Он до сих пор вокруг Земли летает! Живая история…"