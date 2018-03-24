Самый известный в Эстонии портал по трудоустройству собирается резко повысить цены?

С Ärileht связался руководитель предлагающей услуги аренды рабочей силы фирмы UNIC Management OÜ Эрки Селлинг, который недавно был очень удивлен, когда CV-Keskus сообщил, что заказанный фирмой пакет ожидает повышение цены. И не маленькое, а в несколько раз.

"Годовой пакет сотрудничества, который сегодня стоил нам 1730 евро, со следующего месяца будет стоить 9354 евро! Новая цена также в разы больше, чем цена их самого большого конкурента CV-Online", — сказал Селлинг, фирма которого вербует работников через CV-Keskus с 2004 года и публикует примерно 100 объявлений о работе в год.

Что CV-Keskus назвал причиной? Во-первых, то, что в Эстонии цены в 5 раз ниже, чем в других странах. Во-вторых, то, что новые владельцы планируют инвестировать в фирму миллионы. В-третьих, указали связанные с внедрением новых услуг расходы. последняя же причина была самой существенной — с помощью повышения цены хотят вывести фирму из убытков.

"Объяснения очень противоречивые, потому что в убыточном предприятии обычно пытаются уменьшить объявления, а не отпугнуть бешеным повышением цены самых крупных клиентов. Ясно, что мы не сможем вынести такое повышение цены. Также у нашего предприятия отсутствует возможность и этика, чтобы повысить цены на свою услугу в пять раз", — возмущается Селлинг и добавляет, что в самой услуге никаких изменений пока не видно.

Селлинг считает, что такое повышение цены неприемлемо для многих клиентов CV-Keskus. В результате уйдут многие крупные деятели. это в свою очередь означает, что следом уйдут и соискатели работы.

Однако в комментарии CV-Keskus говорится, что решение о повышении цены еще не принято. "Наша цель в том, чтобы продолжать развитие услуг, чтобы по-прежнему быть первым выбором работодателей при поиске работников и самым предпочтительным у работников каналом поиска работы в Эстонии. То, когда или насколько должны измениться наши цены в будущем, мы на сегодняшний день еще не решили", — сообщил руководитель по коммуникации CV-Keskus в странах Балтии Хенри Аувяэрт.

CV-Keskus в прошлом году купила швейцарская фирма Ringier Axel Springer Media AG. До этого владельцем была зарегистрированная на Кипре Headhunter FSU. Отчет за хозяйственный год 2016 года показывает, что фирма сумела закончить год с прибылью более 630 000 евро. Доход от продаж составил около 3,12 млн евро. В то же время за годы убыток предприятия составляет в общей сложности аж 4,53 млн евро. Собственный капитал фирмы был около 900 000 евро и балансовый объем — 2,44 млн евро.