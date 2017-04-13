Самый большой размер возмещения ущерба за первые три месяца достиг 135 000 евро

Страховые компании ERGO в Эстонии в первом квартале этого года возместили ущерб на сумму 7,6 млн евро. Больше всего ущерба было нанесено транспортным средствам, меньше пострадали люди и имущество.

”Чаще всего в страховую кoмпанию обращаются в связи с автомобильными авариями. За три месяца было 4 224 таких страховых случая, или в среднем 47 обращений в день”, — сказала Катерина Лепвалтс, руководитель отдела ERGO по рассмотрению ущербов. Всего в первом квартале страховую фирму оповестили о 6 870 случаях нанесения ущерба.

”Самый большой ущерб возник в следствие трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Ида-Вирумаа, когда в результате столкновения поезда и легкового автомобиля размер возмещения составит предположительно 135 000 евро”, — добавила Лепвалтс.

Крупные суммы ущербов, связанные с другими транспортными средствами, были в промежутке 40 000-90 000 евро и относились к автомобильным авариям, произошедшим за границей с участием грузовых автомобилей.

Самый большой ущерб имуществу нанес пожар, произошедший в жилом доме, предполагаемый размер ущерба от которого составит до 50 000 евро. Самая большая сумма по нанесению ущерба здоровью была связана с тем, что у одного работника диагностировали профессиональное заболевание, в результате чего, в связи с длительным периодом возмещения, размер возмещения может составить до 60 000 евро.