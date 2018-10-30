Самый богатый человек в истории резко обеднел

26 октября акции Amazon на бирже NASDAQ упали на 7,8 процента, 29 октября — еще на 6,3 процента. Падение не остановил даже двухдневный перерыв на выходные.

лавной причиной аналитики называют публикацию отчетности компании за третий квартал. В ней отражена выручка в 56,6 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда меньше ожидавшегося показателя. В настоящий момент одна акция Amazon на NASDAQ стоит 1538,9 доллара.

В конце июля на фоне падения акций Facebook состояние Марка Цукерберга сократилось на 16,5 миллиарда долларов, или на 20 процентов.

Агентство оценивает текущее состояние Безоса в 128,1 миллиарда долларов по сравнению со 167,7 миллиарда в сентябре. В январе телеканал CNN назвал Безоса богатейшим человеком в истории, оценив его состояние в 105 миллиардов долларов.