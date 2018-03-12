12.03.2018, 16:40

Самый богатый бизнесмен Индии стал э-резидентом Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 12
Mukesh Ambani
Mukesh AmbaniFoto: AMIT DAVE, REUTERS

Самый богатый бизнесмен Индии (по данным "Форбс") Мукеш Амбани, владеющий концерном India Reliance Industries, в понедельник, 12 марта, получил статус е-резидента Эстонии.


Статус электронного резидента был предоставлен индийскому бизнесмену решением Правительства Эстонии, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

Став е-резидентом Мукеш Амбани сможет учреждать в Эстонии предприятия и активнее инвестировать в действующие в Эстонии фирмы, передает rus.err.ee.

Во время встречи с министром предпринимательства Урве Пало в Мумбаи индийский бизнесмен отметил, что Эстония сумело добиться впечатляющего прогресса за короткое время. "Мы хотим извлечь уроки из опыта Эстонии в области развития электронного государства, чтобы сделать жизнь простых индийцев более комфортной", — сказал Амбани, добавив, что эстонские решения электронного правительства легко масштабировать для применения в правительстве Индии.

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