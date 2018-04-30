30.04.2018, 19:20

Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

 (39)
rus.delfi.ee
EST 3
5-ruutmeetrise korteri eest tuleb välja käia 180 eurot kuus.
5-ruutmeetrise korteri eest tuleb välja käia 180 eurot kuus.Foto: Sven Arbet

Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.

Основная зарплата командующего Силами обороны Рихо Терраса составила 5900 евро, главы шоссейного департамента Прийта Саука и налогово-таможенного ведомства Валдура Лайда — по 5800 евро в месяц, передает rus.err.ee.

За ними в рейтинге зарплат следуют: председатель Госсуда Прийт Пикамяэ (5690 евро), председатель коллегии по административным делам Госсуда Иво Пилвинг (5562 евро), председатель коллегии по уголовным делам Госсуда Саале Лаос (5562 евро) и председатель коллегии по гражданским делам Госсуда Виллу Кыве (5562 евро)

Премьер-министр занимает в рейтинге зарплат 14-ю позицию с 5356 евро.

4000 евро или больше в Эстонии получают 180 чиновников.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Эстонии появятся космопарк, центры иллюзий и виртуальной реальности — EAS выделяет 6,65 млн евро

30.04.2018
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в целях развития международного семейного туризма выделит в общей сложности 6,65 млн евро на возведение в Пыльтсамаа космопарка, центра иллюзий WOW! в Курессааре и центра виртуальной реальности в квартале Ноблесснер в Таллинне.
Подробнее


Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

30.04.2018
Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

30.04.2018
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Шесть советов, как безопасно передвигаться на ховерборде

30.04.2018
По статистике If Kindlustus, каждую весну заметно возрастает количество несчастных случаев, многие из которых связаны с любительским спортом детей. Больше всего попадают в несчастные случаи дети дошкольного возраста и, в добавок к переломам, особенно опасны травмы головы.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Китай запланировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

30.04.2018
Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта "Тяньхэ" (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.
Подробнее