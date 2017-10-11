Самые ”умные” приложения для школьников и студентов

Стремительно начавшийся учебный год переориентировал использование студентами, гимназистами и учениками средней ступени своих ”гаджетов” в сторону учебы, ведь современный институт или школу стало сложно представить без умных устройств. Но как можно использовать свой компьютер или смартфон максимально эффективно именно для учебного процесса?

Руководитель по продуктовому маркетингу компании Elisa Майлийз Плооманн из многообразия различных приложений выбрала самые ”умные” для планирования своего времени, быстрого распознавания текста, изучения иностранных языков, создания графиков и таблиц.

Для организации и планирования своего времени

Во время учебного года молодежи нужно так многое успеть — ведь дополнительно к урокам или лекциям появились различные тренировки, кружки и дополнительные занятия. Организовать логистику, да и просто сориентироваться во всем этом многообразии может быть достаточно сложно без использования легких и удобных приложений.

Чтобы необходимые вещи не ”вылетали из головы”, поможет приложение Google Keep. Это решения разработано для создания заметок и to-do листа. Например, с ним очень удобно прямо по дороге из школы домой записать свои идеи и планы на завтра или составить список покупок в магазине. Приложение поддерживает соединение с интернетом, то есть доступ к его контенту можно получить и из браузера. А также можно поделиться своими заметками с друзьями и родными.

Для планирования всех своих мероприятий и сроков их выполнения очень удобно пользоваться приложением Google-календарь. В него можно записывать ежедневные действия, можно отметить дедлайн для того или иного проекта, установить напоминание о его приближении. Календарь работает так же и через браузер, и им можно делиться с другими пользователями.

Хорошо организовать свое время поможет и Wunderlist, в котором можно расставить приоритеты выполнения своих заданий, делиться ими с другими пользователями, например, при совместной работе в группе, чтобы отслеживать задачи друг друга. Задания можно делить по темам, добавлять файлы, сортировать по срокам, дате создания или алфавиту.

Приложение 2Do будет очень удобным для тех, кому нравится категоризировать свои задачи — по цвету, типу или приоритету. С помощью Evernote можно мгновенно записать новые идеи, создать to-do лист, голосовые заметки, фотографировать документы, сохранять статьи. Приложение позволяет устанавливать напоминания и делиться своими заметками с другими пользователями.

Для быстрого создания графиков и таблиц

Существует много помощников для ускорения выполнения учебных заданий и их красивого оформления. Например, Infogram — сервис для создания таблиц и инфографики, в котором пользователь может красиво отобразить на интерактивном графике собранные данные. Конечно, все эти функции поддерживает и множество различных офисных программ, но преимущество Infogram в возможности сразу же разместить созданный график в социальных сетях или на сайте. График является интерактивным — перемещаясь по нему с помощью курсора, на графике будет появляться дополнительная информация.

Google Sheets — довольно схожее решение, предлагаемое Microsoft для Excel, преимущество которого в использовании облачного сервиса. Это значит, что пользователю не нужно переживать за то, что из-за некорректного закрытия программы работа может быть потеряна. Так же его удобно использовать для работы в группах, когда менять или дополнять документ могут несколько пользователей. Сервис аналогичен программе Excel и позволяет создавать таблицы, графики, проводить вычисления и многое другое.

Интересное и для многих необходимое приложение Text Fairy позволяет распознавать текст с фото (сканера) и отображать его в пригодном для редактирования виде. Например, если есть учебный материал или лекция только в бумажном виде, его можно сфотографировать или сканировать с помощью смартфона, сохранить и редактировать.

Для пополнения языкового багажа

Отличным инструментом для активного изучения государственного языка станет разработанное Институтом эстонского языка приложение Seletav Sõnaraamat/ÕS-2018. В нем можно проверить правильность написания того или иного слова, вспомнить нужную форму и успешно развивать свои навыки владения эстонским языком.

Приложение Oxford English Dictionary станет ценным помощником для изучения английского языка. Этот, пожалуй, самый популярный и проверенный временем толковый словарь станет незаменимым для поиска необходимого слова, объяснения его смысла, контекстного использования.

Приложение Duolingo поможет в изучении более широкого спектра иностранных языков. Это отличное полезное приложение и для школьников, и для студентов, и для всех желающих выучить какой-либо иностранный язык ”с нуля”. Duolingo помогает в изучении английского, немецкого, французского, испанского, португальского и других языков. Приложение интерактивно и помогает практиковаться как в разговоре, так и в слушании.

Для мотивации на выполнение учебной задачи

К сожалению, часто довольно сложно заставить себя сфокусироваться только на школьной работе, ведь вокруг так много соблазнов отвлечься — игры в мобильном телефоне, видео, социальные сети, общение в мессенджерах. Но есть приложения, которые помогают настроится на необходимый для учебы мыслительный процесс.

Например, основанное на методике использования времени Pomodoro приложение FocusBooster разработано для концентрации внимания на выполнении необходимой задачи. Это таймер, который по умолчанию задает 25-минутный рабочий период, за которым следует 5-минутная пауза. Пользователь может менять временной период, записывать затраченное на выполнение задачи время, поэтому это приложение также подходит, например, для учета времени внештатных работников. Focus Lock, который пока доступен только для системы Android, работает по тому же принципу, но позволяет пользователю заблокировать любые приложения, которые могут отвлечь во время выполнения задачи.

Все эти приложения станут отличными помощниками и помогут сделать учебный год интереснее, полезнее и эффективнее.