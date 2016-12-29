Хотя по словам 2/3 работодателей у работников не хватает профессиональных навыков, знаний и опыта, на эстонском рынке труда встречаются и настоящие таланты — работу ищут как владеющий 120 программами ИТ-специалист, так и знающий 17 языков учитель.

"По словам 2/3 работодателей, хороших работников трудно найти, поскольку их навыки и знания не соответствуют ожиданиям, — сказал руководитель по коммуникациям CV Keskus Baltikum Хенри Аувяэрт. — Но по состоянию на сегодняшний день среди активных соискателей работы множество и таких людей, в квалификации которых ни у кого не должно быть сомнений. Так, например, в данный момент посредством CV Keskus ищет подходящее рабочее место как человек, у которого 14 высших образований, так и соискатель работы, который говорит на 17 языках. Квалифицированных работников в Эстонии более чем достаточно, но ради того, чтобы добраться до них, нужно постараться — специалист по персоналу должен уметь убеждать желаемую целевую группу".

По словам Хенри Аувяэрта, большое количество предложений работы создало соискателям работы возможность выбора и поэтому работодатели должны быстро учиться вербовать в ситуации конкуренции. "У многих талантливых соискателей работы сегодня на столе разом больше одного предложения работы, что требует от работодателей быстрой реакции и более хороших навыков продажи рабочего места и работодателя, — добавил Аувяэрт. — За одиннадцать месяцев уходящего года количество соискателей в Эстонии выросло на 11%, по большей части в результате роста числа свободных должностей. Среднее количество соискателей на одну должность по сравнению с прошлым годом сохранилось на том же уровне".

В данный момент на рынке труда активны следующие таланты:

- соискатель работы со знанием наибольшего количества языков говорит на 17 языках и хочет найти работу учителем языка;

- у соискателя работы с наибольшим количеством образований 14 высших образований, полученных в восьми вузах по всему миру;

- больше всего участвовавший в дополнительных курсах работник за 23 года прошел 105 курсов;

- лучший пользователь компьютера имеет навыки работы со 120 программами;

- соискателя с наибольшим количеством рекомендателей рекомендуют 18 бывших коллег или начальников;

- у работника с наибольшим опытом 61-летний трудовой стаж;

- у соискателя с наибольшим международным опытом работы есть опыт работы в девяти странах.