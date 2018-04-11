11.04.2018, 17:30

Самые посещаемые порталы по продаже автомобилей в мире: на 6 месте "эстонский"

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rus.delfi.ee
EST
Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

По данным веб-аналитики компании SimilarWeb, шестой в мире по посещаемости портал по продажам автомобилей — DOM.RIA.com, который работает из Эстонии, но нацелен на огромный украинский рынок. Auto24.ee, ведущий автомобильный портал для эстонского рынка, занимает 44-е место в мире, сообщается в пресс-релизе.

По словам представителя AUTO.RIA.com Артем Уманецa, за последние полгода сайт посетили 142 миллиона раз, или в среднем по 780 тысяч раз в день.

Рейтинг шести крупнейших сайтов по продаже автомобилей в мире:

ТОП

  1. autohome.com.cn — самый посещаемый автосайт в Китае и во всем мире. За последние шесть месяцев пользователи посетили этот сайт 875 миллионов раз, в среднем почти пять миллионов посещений в день;
  2. drom.ru — на втором месте разместился интернет-проект из России. Этот сайт за последние полгода посетили почти 646 миллионов раз, в среднем зарегистрировано 3,5 миллионов посещений в день;
  3. mobile.de — третье место в рейтинге занял сайт из Германии. Его посещаемость — 372 миллиона посещений за последние шесть месяцев, или в среднем чуть более двух миллионов визитов ежедневно;
  4. autotrader.co.uk — четвертое место в списке у интернет-проекта из Великобритании. Автотрейдер за последние полгода посетили 192 миллиона раз, или более миллиона посещений в день;
  5. autotrader.com — американский сайт по продаже автомобилей, ведущий проект на рынке США. За последние полгода его посетили 183 миллиона раз, а это в среднем миллион посещений в день;
  6. AUTO.RIA.com — направленный на украинский рынок проект эстонской компании RIA.com Marketplaces. За последние полгода этот сайт посетили 142 миллиона раз, или в среднем по 780 тысяч раз в день.

Сайт AUTO.RIA.com принадлежит эстонской компании International Online Transactions OÜ (которая вскоре будет переименована в RIA.com Marketplaces OÜ), работающей из Эстонии на огромный украинский рынок. Kомпания управляет не только крупнейшим украинским онлайн-рынком автопродаж, но и ведущим онлайн-рынком недвижимости в Украине (DOM.RIA.com).

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