Самые посещаемые порталы по продаже автомобилей в мире: на 6 месте "эстонский"

Kasutatud autod Foto: Tiit Blaat

По данным веб-аналитики компании SimilarWeb, шестой в мире по посещаемости портал по продажам автомобилей — DOM.RIA.com, который работает из Эстонии, но нацелен на огромный украинский рынок. Auto24.ee, ведущий автомобильный портал для эстонского рынка, занимает 44-е место в мире, сообщается в пресс-релизе.