Самые популярные телефоны первого квартала 2017 в Telia — Apple, Samsung и Huawei

Десятку самых востребованных телефонов в первом квартале сформировали модели всего трех производителей — Apple, Samsung и Huawei, значится в пресс-релизе.

Статистика продаж Telia Eesti показывает, что впервые в десятку наиболее популярных у эстонских потребителей телефонов не вошло ни одной кнопочной модели, все десять мест отданы смартфонам: 2 модели Apple, 5 от Samsung и 3 от Huawei.

Наиболее впечатляющий результат в начале года продемонстрировала компания Apple — iPhone 7 удалось опередить конкурента по классу — Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также занять и третье место в рейтинге, на котором удобео разместилась компактная модель iPhone SE.

Десятка самых популярных телефонов в первом квартале, по данным Telia Eesti, выглядит следующим образом:

1. Apple iPhone 7

2. Samsung Galaxy S7/S7 Edge

3. Apple iPhone SE

4. Huawei P9 Lite DS 2GB

5. Huawei P8 Lite DS

6. Samsung Galaxy J3 2016

7. Samsung Galaxy J5 2016

8. Samsung Galaxy A5 2017

9. Samsung Galaxy A3 2017

10. Huawei P9 (Dual SIM)

По словам продакт-менеджера, несмотря на неоспоримый успех Apple, по результатам трех месяцев, он отдает пальму первенства Samsung. Южнокорейскому производителю удалось продемонстрировать впечатляющий результат — половину рейинга составляют модели Samsung.

”Модели серии Galaxy A поступили в продажу только в конце января, так что рейтинг отражает результаты продаж не за три, а всего за два месяца. Если бы новая серия попала к нам в самом начале года, эти модели, несомненно, вошли бы в первую тройку”, — сказал Тинг.

Во втором квартале Таави Тинг снова предсказывает успех Samsung. Его новую флагманскую модель (Galaxy S8/S8+) можно было заказать предварительно, но уже с 28 апреля эти телефоны поступили в открытую продажу в Telia. По мнению Тинга, интерес, который с самого начала высказали потребители к Galaxy S8 и S8+, свидетельствует о том, что спрос на них будет высок.

”Новая флагманская серия Samsung очень понравилась нашим клиентам. Если сравнить результат предпродажи с прошлогодним результатом такой же кампании для телефонов S7/S7 Edge, который до сих пор оставался рекордным для смартфонов на Android, то уже сейчас видно, что спрос на „восьмерку” примерно на 30% выше. Возможно, для многих приятным сюрпризом стало меню S8+, которое позволяет с большим комфортом максимально использовать все особенности экрана нового флагмана Samsung, диагональ которого составляет аж 6,2 дюйма”.