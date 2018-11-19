Самую масштабную в Эстонии неделю ресторанов посетили 16 000 человек

”С сравнении с десятью годами назад, жители Эстонии ходят в рестораны вдвое чаще. Это серьезный комплимент нашим ресторанам и поварам. Неделя ресторанов также с каждым год привлекает все больше гостей, поскольку наряду с традиционными любимыми блюдами люди ищут новые кулинарные впечатления. Спасибо 61 таллиннскому ресторану, который помог снова вывести людей из дома, несмотря на ноябрьскую серость и слякоть. Наши рестораны предлагают жителям страны кулинарное искусство мирового уровня”, — сказал один из организаторов Таллиннской недели ресторанов Калев Таннер.

Следующая Таллиннская неделя ресторанов состоится в марте. По словам организаторов, концепция не изменится: по-прежнему, цель — предоставить гостям возможность по доступным ценам приобщиться к творчеству ведущих поваров Эстонии.

Традиция проведения недели ресторанов зародилась в начале 90-х годов в Нью-Йорке. Ее цель — вдохновить людей больше есть и больше проводить время вне дома. Жители Эстонии хорошо приняли формат недели ресторанов. Уже второй год в результате большого спроса Таллиннская неделя ресторанов проходит дважды в год — осенью и весной.