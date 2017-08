Samsung запатентовал телефон со встроенным алкотестером

На опубликованные на сайте Бюро в июле этого года документы обратил внимание ресурс Patently Apple.

Samsung Invents a Note Smartphone with a Stylus that Bends within its Housing to act as both a Mic & Breathalyzer https://t.co/BVozsplFFs pic.twitter.com/ZSFOFsAEcz