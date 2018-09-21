Samsung выводит на рынок смартфон Galaxy A7 с тремя камерами

”Главным нововведением A7, разумеется, являются камеры — на задней стенке телефона их целых три штуки. Система камер позволяет делать снимки различного типа, и пользователи могут выбирать между множеством разных стилей. Также телефон обладает мощной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, которая при помощи функции Live Focus позволяет размывать фон даже на селфи”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

На задней стенке телефоны находятся камеры трех разных типов. Во-первых, 120-градусная широкоугольная камера, хорошо подходящая для снимков, куда должно поместиться как можно больше — например, для групповых фотографий или снимков природы. Во-вторых, 24-мегапиксельная обычная камера, а в-третьих, 5-мегапиксельная создающая эффект глубины камера, позволяющая делать качественные снимки и использовать функцию Live Focus, размывающую находящийся за людьми фон и создающую эффект боке.

”Обычная 24-мегапиксельная камера хорошо подходит и для съемки в условиях недостаточной освещенности — в сумерках она объединяет четыре пикселя в один, в результате чего с помощью программного обеспечения создается более резкий и качественный снимок”, — пояснил Аасма. Четкие снимки можно делать и на фронтальную камеру телефона, которая также обладает разрешением в 24 мегапикселя. Фронтальная камера позволяет использовать функцию Selfie Focus. Это решение, сходное с Live Focus, делающее фон изображения размытым.