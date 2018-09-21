21.09.2018, 21:17

Samsung выводит на рынок смартфон Galaxy A7 с тремя камерами


rus.delfi.ee
EST
Barcelonas toimus Mobile World Congress 2014
Foto: Siim Lõvi

Осенью Samsung выводит на рынок нового члена серии Galaxy A – Galaxy A7. На задней стенке нового устройства расположилась система из трех камер, позволяющая делать широкоугольные снимки, а также фотографии с размытым фоном, сообщается в пресс-релизе компании.

”Главным нововведением A7, разумеется, являются камеры — на задней стенке телефона их целых три штуки. Система камер позволяет делать снимки различного типа, и пользователи могут выбирать между множеством разных стилей. Также телефон обладает мощной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, которая при помощи функции Live Focus позволяет размывать фон даже на селфи”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

На задней стенке телефоны находятся камеры трех разных типов. Во-первых, 120-градусная широкоугольная камера, хорошо подходящая для снимков, куда должно поместиться как можно больше — например, для групповых фотографий или снимков природы. Во-вторых, 24-мегапиксельная обычная камера, а в-третьих, 5-мегапиксельная создающая эффект глубины камера, позволяющая делать качественные снимки и использовать функцию Live Focus, размывающую находящийся за людьми фон и создающую эффект боке.

”Обычная 24-мегапиксельная камера хорошо подходит и для съемки в условиях недостаточной освещенности — в сумерках она объединяет четыре пикселя в один, в результате чего с помощью программного обеспечения создается более резкий и качественный снимок”, — пояснил Аасма. Четкие снимки можно делать и на фронтальную камеру телефона, которая также обладает разрешением в 24 мегапикселя. Фронтальная камера позволяет использовать функцию Selfie Focus. Это решение, сходное с Live Focus, делающее фон изображения размытым.

Также камера обладает системой оптимизации кадров (Scene Optimizer). Это решение позаимствовано у летнего флагмана Samsung Galaxy Note9. Оптимизатор кадров распознает находящиеся на фотографии объекты и соответствующим образом регулирует настройки камеры и цвета. ”Например, камера понимает, что пользователь снимает еду и задает необходимые настройки”, — сказал Аасма.

Телефон также обладает 6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением FHD+, аккумулятором на 3300 мАч, до 6 ГБ оперативной памяти, сканером отпечатков пальцев на боковой стороне устройства и стеклянным дизайном, присущим смартфонам компании Samsung.

Samsung Galaxy A7 поступит в продажу осенью в трех цветовых решения — синем, черном и золотистом.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Первые эмоции жителей Таллинна, посетивших парусники "Седов" и "Мир"

21.09.2018
К большой радости многих таллиннцев в столичном порту впервые за долгое время одновременно пришвартовались сразу два знаменитых российских парусных корабля - 4-мачтовый барк "Седов" и 3-мачтовый фрегат "Мир". Учебные суда сделали заход в Таллинн, чтобы произвести замену команды волонтеров, участников программы обучения работе с парусами и управлению судном, в которой может принять участие любой желающий.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Рассекреченный приговор очередному агенту ГРУ с эстонским гражданством и поиск жертв мошенника

21.09.2018
Сегодня выяснилось, что на прошлой неделе Харьюский уездный суд признал 32-летнего Евгения Славина виновным в заговоре против ЭР. Славин собирал информацию для российской военной разведки. Также выяснилось, приговор в его отношении не должен был быть обнародован.

Полиция просит откликнуться жертв мошенника, обманывавшего по-крупному женщин.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


Школьная жизнь как маленький ад, полный зрителей

21.09.2018
6 сентября в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, которое началось с драки двух подростков, а закончилось избиением одного из них. Несколько человек держали 17-летнего юношу, один из агрессоров бил его, а толпа вокруг одобрительно кричала. Через несколько дней видео появилось на всех крупных новостных порталах Эстонии.
Подробнее



-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Раймонд Кальюлайд: простой способ наладить отношения с Россией — назначить меня главой МИД

21.09.2018
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, отношения между Эстонией и Россией переживают плохой период и самый простой способ их улучшить — назначить его, Кальюлайда министром иностранных дел, рассказывает rus.err.ee.
Подробнее



Финская красавица вышла на лед после похмелья с хоккеистами

21.09.2018
Известная финская фигуристка Кийра Корпи в своем автобиографическом романе, который выйдет вскоре в свет, обнародовала неизвестные ранее широкой публике эпизоды своей спортивной карьеры. Так, блондинка-красавица призналась, что на Олимпиаде-2010 в канадском Ванкувере она провела отличный вечер в компании хоккеистов сборной Финляндии.
Подробнее