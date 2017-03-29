Samsung презентовал новые флагманы Galaxy S8 и Galaxy S8+

В Нью-Йорке завершилась презентация новых смартфонов компании Samsung - флагманов (наиболее технологически продвинутых телефонов) Galaxy S8 и Galaxy S8+, передает Интерфакс.

Основное отличие S8 от предыдущих моделей и от остальных смартфонов — большой размер экрана (5,8 и 6,2 дюйма), который удалось увеличить при сохранении габаритов самого устройства. Это достигнуто за счет отказа от физической кнопки на лицевой панели и сведения верхней и нижней площадок к минимуму. Экран закруглен у обоих моделей, улучшен процессор и фронтальная камера.

Емкость аккумуляторов новинок составляет 3000 мА/ч и 3500 мА/ч, они оснащены датчиком отпечатков пальцев, сканером радужной оболочки глаз, быстрой зарядкой и являются пыле- и водонепроницаемыми.

Как сообщается в пресс-релизе Tele2, в Эстонии сегодня, 29 марта, открылся предварительный заказ на новые флагманские модели Samsung Galaxy S8 / S8+, которые первые покупатели смогут получить уже 18 апреля. Официальный старт продаж в представительствах операторов мобильной связи — 28 апреля.

Предварительный заказ на новые флагманские модели Samsung Galaxy S8 / S8+ можно оформить с 29 марта по 19 апреля через интернет-магазин Tele2. По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, преимущество предварительного заказа заключается в том, что поклонники бренда смогут приобрести вожделенную модель на восемь дней раньше, чем обычные покупатели. Начало поставок намечено на 18 апреля.

”Samsung Galaxy S8 — одна из самых долгожданных моделей текущего года, которая с большой вероятностью станет хитом продаж. Флагманскую модель Samsung характеризуют такие качества как сверхбыстрый процессор, великолепная камера и, разумеется, защита от пыли и влаги”, — отметил Сеэма. Он добавил также, что смартфон оснащен рядом инновационных функций, которые приятно удивят потребителей. Особо следует выделить элегантный дизайн модели, сканер радужной оболочки глаза, беспроводную зарядку и сверхкачественный 4К-экран.

Цена Samsung Galaxy S8 при покупке в интернет-магазине Tele2 — 799 евро, более крупную версию S8+ можно купить за 899 евро. Модели доступны в черном (midnight black) и сером (orchid gray) корпусе. Телефон не имеет привязки к сети, предлагается возможность покупки в беспроцентную рассрочку на 24 месяца.