27.05.2018, 09:20

Samsung представила новый смартфон Galaxy J6. В чем его особенности?

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rus.delfi.ee
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Samsung представила новый смартфон Galaxy J6. В чем его особенности?
Samsung

Сегодня компания Samsung представила общественности новую модель серии J — Galaxy J6. Телефон получил ряд свойственных флагманским устройствам функций — например, экран Super AMOLED Infinity Edge, сканер отпечатков пальцев, а также характерный для Samsung стильный и практичный дизайн.

Новый J6 обладает 5,6-дюймовым экраном Infinity Edge. Технологию Super AMOLED используют уже несколько смартфонов Samsung — это хорошие проверенные экраны, подходящие для отображения самого разного контента, в т.ч. для просмотра видео и игр.

Телефон обладает корпусом, обеспечивающим надежность и удобство использования.

”Новый телефон многое позаимствовал у флагманов Samsung. Например, экран Super AMOLED Infinity Edge, цель которого — обеспечить еще более качественный пользовательский опыт, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — J6 отличается практичным и приятным дизайном, и его очень удобно использовать. Продажи показывают, что серия J в Эстонии очень популярна, а новая модель еще и отличается большим количеством полезных функций и отличным экраном”.

Повседневное использование

Помимо выдающегося экрана, телефон обладает и другими функциями, характерными для флагманских устройств Samsung. К примеру, на задней стенке J6 расположен сканер отпечатков пальцев — таким образом, телефон можно разблокировать, не нажимая на кнопку разблокировки.

Также телефон обладает емким аккумулятором на 3000 мАч и процессором Octa-Core 1,6 ГГц — в результате устройство способно с легкостью выполнять и более сложные задачи, такие как воспроизведение видеороликов высокого разрешения. J6 обладает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты micro-SD.

ТОП

Функциональная камера

Камеры J6 созданы специально для селфи. Фронтальная камера обладает разрешением 8 МП и LED-вспышкой, чтобы при желании можно было делать снимки и в условиях недостаточной освещенности. Также фронтальная камера обладает функцией фокусировки в реальном времени, чтобы снимки получались четкие и детальные. На задней стенке устройства расположена 13 МП камера.

К сделанным снимкам можно приложить стикеры дополненной реальности и отправить знакомым забавную картинку.

Новый Samsung Galaxy J6 предлагается в трех расцветках — черный, лавандовый и золотистый.

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