Samsung представила новый смартфон Galaxy J6. В чем его особенности?

Повседневное использование

Помимо выдающегося экрана, телефон обладает и другими функциями, характерными для флагманских устройств Samsung. К примеру, на задней стенке J6 расположен сканер отпечатков пальцев — таким образом, телефон можно разблокировать, не нажимая на кнопку разблокировки.

Также телефон обладает емким аккумулятором на 3000 мАч и процессором Octa-Core 1,6 ГГц — в результате устройство способно с легкостью выполнять и более сложные задачи, такие как воспроизведение видеороликов высокого разрешения. J6 обладает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты micro-SD.

Функциональная камера

Камеры J6 созданы специально для селфи. Фронтальная камера обладает разрешением 8 МП и LED-вспышкой, чтобы при желании можно было делать снимки и в условиях недостаточной освещенности. Также фронтальная камера обладает функцией фокусировки в реальном времени, чтобы снимки получались четкие и детальные. На задней стенке устройства расположена 13 МП камера.

К сделанным снимкам можно приложить стикеры дополненной реальности и отправить знакомым забавную картинку.

Новый Samsung Galaxy J6 предлагается в трех расцветках — черный, лавандовый и золотистый.