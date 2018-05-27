Samsung представила новый смартфон Galaxy J6. В чем его особенности?

Сегодня компания Samsung представила общественности новую модель серии J — Galaxy J6. Телефон получил ряд свойственных флагманским устройствам функций — например, экран Super AMOLED Infinity Edge, сканер отпечатков пальцев, а также характерный для Samsung стильный и практичный дизайн.
Новый J6 обладает 5,6-дюймовым экраном Infinity Edge. Технологию Super AMOLED используют уже несколько смартфонов Samsung — это хорошие проверенные экраны, подходящие для отображения самого разного контента, в т.ч. для просмотра видео и игр.
Телефон обладает корпусом, обеспечивающим надежность и удобство использования.
”Новый телефон многое позаимствовал у флагманов Samsung. Например, экран Super AMOLED Infinity Edge, цель которого — обеспечить еще более качественный пользовательский опыт, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — J6 отличается практичным и приятным дизайном, и его очень удобно использовать. Продажи показывают, что серия J в Эстонии очень популярна, а новая модель еще и отличается большим количеством полезных функций и отличным экраном”.